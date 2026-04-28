Vàng thủng mốc 165 triệu/lượng, đã nên xuống tiền đầu tư?

Hôm nay 28.4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng tới 4 lần. Giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC tại nhịp điều chỉnh cuối cùng là 164,5 - 167,5 triệu đồng, giảm 1,8 - 1,3 triệu đồng so với chốt ngày 27.4.

Đây là mức giá giao dịch thấp nhất từ đầu tháng tới nay. Lần đầu tiên trong 1 tháng qua, giá mua vào của Công ty SJC giảm xuống dưới 165 triệu đồng/lượng. Từ 1 - 28.4, giá vàng miếng SJC đã giảm 10,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 22 triệu đồng/lượng. Tốc độ giảm của giá vàng trong nước chậm hơn giá vàng thế giới.

Trao đổi với Thanh Niên, tiến sĩ kinh tế Lê Bá Chí Nhân phân tích, trong tháng qua, giá vàng thế giới đã giảm về dưới vùng 4.700 USD/ounce, sau giai đoạn tăng nóng cao hơn 5.000 USD/ounce đầu năm nay.

Giá vàng trong nước giảm sâu là một phần của xu hướng điều chỉnh giá vàng thế giới, phản ánh sự tương tác phức tạp giữa lực cầu an toàn, chính sách tiền tệ, tâm lý thị trường và biến động đồng USD, chứ không phải là hiện tượng biệt lập tại thị trường Việt Nam.

"Đây là điều chỉnh cần thiết sau đợt tăng nóng, là cơ hội để thị trường cân bằng lại", ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), cho rằng, diễn biến giảm giá của vàng miếng SJC thời gian vừa qua mang tính điều chỉnh có kiểm soát hơn là biến động bất thường.

Thị trường vàng trong nước có đặc thù riêng về cung - cầu và cấu trúc vận hành, khiến giá thường có độ trễ nhất định so với thế giới.

Khi giá quốc tế tăng, vàng trong nước có xu hướng phản ứng nhanh, mạnh hơn. Ngược lại, khi giá quốc tế giảm, tốc độ điều chỉnh thường chậm hơn, đồng thời hấp thụ một phần biến động thông qua việc thu hẹp dần chênh lệch.

Vì vậy, mức giảm hiện tại nên được nhìn nhận như một quá trình điều chỉnh tự nhiên nhằm đưa thị trường về trạng thái cân bằng hơn, thay vì là tín hiệu của sự suy yếu.

Mua tích lũy theo từng nhịp giảm, tránh dồn dập

Giá vàng gần đây điều chỉnh theo hướng giảm dần, song mức biến động giá trong ngày không lớn, có khi chỉ vài trăm nghìn đồng/lượng.

Ông Huy nhìn nhận, diễn biến giá như vậy cho thấy thị trường đang trong trạng thái dao động hẹp, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa bên mua và bên bán.

Trong bối cảnh hiện tại, cách tiếp cận phù hợp là từng bước tham gia thị trường với tỷ trọng hợp lý, thay vì tập trung nguồn lực trong một thời điểm. Mua tích lũy từng phần giúp giảm thiểu rủi ro về thời điểm, tạo sự chủ động trong quản lý tài sản.

Về dự báo thời gian tới, theo ông Huy, khả năng giá vàng dao động quanh hoặc kiểm định vùng 160 triệu đồng/lượng có thể xảy ra trong ngắn hạn, nếu các yếu tố bên ngoài tiếp tục gây áp lực lên giá quốc tế. Tuy nhiên, ngay cả khi có những nhịp điều chỉnh, khả năng giảm sâu kéo dài là không cao.

Theo ông Nhân, việc giá vàng gần đây giảm theo xu hướng trượt dần, biên độ dao động trong ngày hẹp thể hiện thị trường vàng đã thoát khỏi pha "sốt nóng" mang tính đầu cơ, chuyển sang trạng thái tái cân bằng cung - cầu, phản ánh sát hơn các yếu tố kinh tế cơ bản.

Với vàng miếng SJC, sau giai đoạn biến động mạnh hồi quý 1, tâm lý đám đông đã dịu lại. Nhà đầu tư không còn mua đuổi theo cảm xúc, trong khi bên bán cũng không còn hoảng loạn xả hàng.

Thị trường bước vào pha "lặng sóng" thường là giai đoạn giá phản ánh kỳ vọng thực thay vì phản ứng tâm lý. Đây là trạng thái rất khác so với lúc giá tăng dựng đứng trước đây.

Trên bình diện quốc tế, vàng đang chịu áp lực từ lãi suất thực cao, đồng USD mạnh và việc dòng tiền đầu cơ rút bớt khỏi các quỹ vàng. Các yếu tố này chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng trong ngắn hạn. Nghĩa là xu hướng điều chỉnh của vàng có thể chưa kết thúc, dù tốc độ giảm đã chậm lại.

Ở trong nước, yếu tố rất quan trọng là độ vênh giữa giá vàng nội địa và thế giới vẫn cao so với mặt bằng lịch sử. Khi thị trường bình ổn trở lại, phần chênh lệch này có xu hướng tiếp tục co hẹp. Điều đó đồng nghĩa với việc giá vàng trong nước có thể còn dư địa giảm thêm, ngay cả khi giá thế giới không giảm mạnh.

Vì vậy, nếu nhìn từ góc độ đầu cơ ngắn hạn, đây chưa phải là thời điểm tối ưu để xuống tiền với kỳ vọng lợi nhuận nhanh. Thị trường hiện phù hợp với chiến lược mua tích lũy theo từng nhịp giảm, không phải mua dồn dập.

"Vàng vẫn giữ vai trò là tài sản phòng thủ trong danh mục, nhưng nhà đầu tư cần thay đổi tư duy: mua vì giá trị dài hạn, không phải vì kỳ vọng sóng ngắn hạn", ông Nhân nhấn mạnh.