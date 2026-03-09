Vàng trượt giảm, mua hay bán?

Thị trường phản ứng sớm, nhà đầu tư cẩn thận sập sóng

Trong tuần qua, giá vàng miếng SJC cứ trồi rồi lại trượt giảm sâu. Sau khi tăng vọt 3,9 triệu đồng/lượng vào đầu tuần, lên 190,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra khiến người ta kỳ vọng vào một đỉnh kỷ lục mới thì vàng miếng SJC đã không ngừng giảm sau đó, mức thấp nhất được ghi nhận là 182,5 triệu đồng/lượng. Còn giá mua vào của các công ty kinh doanh vàng chỉ 179,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong tuần có lúc giảm từ 6 - 8,4 triệu đồng/lượng. Những người xếp hàng mua vàng giá cao đầu tuần tháng 3, lỗ khoảng 9 - 11 triệu đồng/lượng chỉ sau vài ngày. Đây là kết quả hết sức bất ngờ và trái với kỳ vọng kim loại quý sẽ "thừa thắng xông lên" đến 200 triệu đồng/lượng của thị trường khi chiến sự xảy ra.

Thực tế, ngay sau khi Mỹ, Israel và Iran xảy ra xung đột vào cuối tháng 2, trong tuần giao dịch vàng đầu tháng 3, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức giảm khoảng 4%. Kim loại quý từ mức cao nhất vào đầu tuần 5.408 USD mỗi ounce xuống 5.171 USD, mức thấp nhất có lúc xuống dưới 5.000 USD/ounce. Mức sụt giảm của vàng hoàn toàn ngoài dự báo của các tổ chức, giới phân tích trên thế giới rằng vàng có thể chạm mức 6.000 USD/ounce trong đợt biến động này.

Giá vàng giảm, nên mua hay bán ? ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho rằng thị trường thường phản ứng từ rất sớm. Trước thời điểm xung đột chính thức xảy ra vào ngày 28.2, giá vàng thế giới đã tăng khá nhiều. Chỉ tính riêng trong tháng 1 đã tăng hơn 1.100 USD/ounce, tương đương 20%. Sau khi đạt mức cao kỷ lục, giá vàng điều chỉnh những ngày sau đó, mất gần 400 USD/ounce rồi nhanh chóng lấy lại đà tăng, lên 5.400 USD/ounce vào đầu tháng 3 rồi lại giảm mạnh. Như vậy, vàng đã điều chỉnh 2 lần sau khi xung đột tại Trung Đông diễn ra. "Từ đợt điều chỉnh này cho thấy căng thẳng ngày càng leo thang nhưng giá không vượt qua được các ngưỡng kháng cự quan trọng bởi vì yếu tố căng thẳng địa chính trị đã được phản ánh vào giá trước đó. Với mức tăng khoảng 20% so với đầu năm thì một khi thông tin xung đột địa chính trị chính thức xảy ra, rất dễ tác động đến lực bán chốt lời trước khi bước vào trạng thái mới", ông Vũ giải thích.

Theo ông Dương Anh Vũ, khi căng thẳng gia tăng và khả năng chiến tranh được dự báo, dòng tiền có xu hướng đổ vào vàng nhằm phòng ngừa rủi ro, khiến giá kim loại quý này tăng trước khi sự kiện chính thức diễn ra. Khi chiến tranh thực sự nổ ra, một bộ phận nhà đầu tư lại tranh thủ chốt lời, dẫn đến hiện tượng giá vàng điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, biến động của đồng USD cũng có tác động đáng kể đến giá vàng. Trong nhiều giai đoạn bất ổn toàn cầu, dòng vốn quốc tế thường tìm đến các tài sản an toàn tại Mỹ, khiến đồng USD tăng giá. Do vàng được định giá bằng USD, sự mạnh lên của đồng bạc xanh có thể gây áp lực khiến giá vàng suy yếu hoặc đi ngang. Một yếu tố khác là nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư. Trong các cú sốc tài chính lớn, khi thị trường chứng khoán hoặc các tài sản rủi ro lao dốc, nhà đầu tư có thể bán vàng để bù đắp thua lỗ hoặc tăng lượng tiền mặt. Điều này khiến giá vàng giảm trong ngắn hạn, dù bối cảnh chung vẫn là khủng hoảng. Nhìn lại quá khứ, khi xung đột Đông Âu bùng phát vào tháng 2.2022, giá vàng tăng từ 1.800 USD/ounce lên 2.080 USD/ounce. Tuy nhiên, hướng tăng này chỉ kéo dài 2 tháng. Sau đó, giá vàng giảm liên tiếp 7 tháng về 1.680 USD/ounce.

Mua hay bán vàng?

"Xét trong dài hạn, giá vàng chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát và chính sách tiền tệ, đặc biệt là quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Vì vậy, chiến tranh chỉ là một trong nhiều biến số tác động đến thị trường vàng, chứ không phải yếu tố quyết định duy nhất. Từ quan điểm này, có thể giá vàng sẽ kiểm tra ngưỡng kháng cự 5.310 USD/ounce trong tuần này. Không vượt qua ngưỡng kháng cự này, giá vàng giảm trở lại dưới 5.000 USD/ounce", ông Dương Anh Vũ cho hay.

Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu thừa nhận trong ngắn hạn vàng sẽ biến động mạnh nên rất khó dự báo chính xác. Thậm chí giá vàng có thể tăng nhưng cũng có thể quay đầu giảm sâu chỉ trong 1 hay 2 tuần. Đặc biệt hiện nay tình hình địa chính trị thế giới rất phức tạp. Chiến sự tại khu vực Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao và nguy cơ lạm phát nhảy vọt tại nhiều nước. Trong bối cảnh bất ổn cao và khó dự đoán như vậy thì nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn sẽ còn duy trì. Nhìn từ góc đó, ông Nguyễn Trí Hiếu dự báo xác suất giá vàng vẫn tăng cao trong vòng 1 năm tới với tỷ lệ 60 - 70% và khả năng giảm thấp hơn chỉ từ 30 - 40%. Vàng giảm khi nào chiến sự tại Trung Đông chấm dứt. Xu hướng dài hạn có thể đi lên, nhưng trong ngắn hạn sẽ luôn xen kẽ các nhịp rung lắc mạnh, sau các đợt tăng dài sẽ xuất hiện hoạt động chốt lời khiến giá điều chỉnh nhanh và sâu.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh tỏ ra khá thận trọng khi cho rằng tình hình bất ổn nhiều nơi trong tuần qua, đặc biệt chiến sự tại khu vực Trung Đông nổ ra nhưng kim loại quý vẫn không thể tăng lên mức đỉnh cũ gần 5.600 USD/ounce dù lực mua vẫn còn mạnh. Điều này cho thấy dù giá vàng có thể khó xuống sâu nhưng cũng khó tăng mạnh. Đáng chú ý, đồng USD cũng mạnh lên đang gây áp lực cho vàng và thậm chí đang là sự lựa chọn trú ẩn thay thế của nhiều nhà đầu tư. Quan điểm của ông Khánh trước nay vẫn là không nên tất tay hoặc vay mượn để mua hay vay vàng vì đã có rất nhiều trường hợp vay xong giá lên không thể trả nợ được. Dù giá không đi vào xu hướng giảm thì việc điều chỉnh ngắn hạn (như những đợt trong năm qua) với mức độ vô cùng lớn cũng đủ gây thiệt hại đáng kể cho những nhà đầu tư. "Trong tình hình hiện nay, với những người mua cao và vay thì có thể xem xét cắt lỗ. Đối với những người không vay mượn để mua vàng hay chỉ mua ít thì không sao. Tuy nhiên xét về trung hạn cũng nên cẩn trọng. Bởi vì nếu tình hình thế giới có nhiều bất ổn và nhiều ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư đều mua vào nhưng giá vàng không tăng cao được đến đỉnh cũ thì cũng phải thận trọng hơn khi mua ở thời điểm hiện tại", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ thêm.