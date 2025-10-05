Vanlangbooks ra mắt bộ sưu tập lịch 2026 giá tốt cho cá nhân và doanh nghiệp

Video giới thiệu lịch

Đa dạng lựa chọn, giá siêu ưu đãi :

Lịch để bàn: 10 mẫu với 3 loại đế, giá cực kỳ phải chăng, chỉ từ 40.000 VNĐ (mẫu đắt nhất 50.000 VNĐ). Lịch được đóng gói nguyên seal khi giao hàng.

10 mẫu với 3 loại đế, giá cực kỳ phải chăng, chỉ từ 40.000 VNĐ (mẫu đắt nhất 50.000 VNĐ). Lịch được đóng gói nguyên seal khi giao hàng. Lịch Block cao cấp: Gồm 6 size được ưa chuộng, từ cực đại đến đại. Giá chỉ từ 195.000 VNĐ, cam kết không đổi so với năm ngoái. Lịch Block đi kèm túi vải, bìa treo in nổi 3D và ốc thông minh, là món quà Tết sang trọng.

Gồm 6 size được ưa chuộng, từ cực đại đến đại. Giá chỉ từ 195.000 VNĐ, cam kết không đổi so với năm ngoái. Lịch Block đi kèm túi vải, bìa treo in nổi 3D và ốc thông minh, là món quà Tết sang trọng. Các loại khác: Lịch tờ rời (không hộp) từ 70.000 VNĐ, Lịch treo lò xo từ 40.000 VNĐ, và Lịch lò xo giữa tiện dụng.

Giải pháp cho doanh nghiệp: Vanlangbooks nhận thiết kế riêng và in lịch số lượng lớn cho công ty. Khách hàng doanh nghiệp đặt hàng lớn sẽ được hưởng mức chiết khấu riêng hấp dẫn. Vui lòng liên hệ sớm để được tư vấn và báo giá, đảm bảo hoàn tất kịp thời cho mùa Tết.

Khách hàng có thể đặt mua ngay hoặc liên hệ Vanlangbooks để nhận tư vấn chi tiết về lịch Tết 2026 chất lượng với mức giá tốt nhất.