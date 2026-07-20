Vantive Việt Nam nhận ‘cú đúp’ Giải thưởng HR Asia Awards

Các hạng mục ghi nhận nỗ lực nổi bật của doanh nghiệp trong việc phát triển năng lực đội ngũ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và thúc đẩy khả năng thích ứng linh hoạt của tổ chức.

Đại diện Vantive nhận giải thưởng tại HR Asia Award 2026

Nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, Vantive chú trọng đầu tư phát triển năng lực lãnh đạo, hiệu quả đội ngũ và khả năng vận hành tổ chức. Thông qua các chương trình phát triển lãnh đạo và hợp tác đào tạo với mạng lưới đối tác quốc tế, nhân viên được trang bị năng lực kinh doanh, tư duy chiến lược và kỹ năng lãnh đạo cần thiết để thích ứng với sự thay đổi không ngừng của ngành y tế.

Bà Trần Thùy Dương, Tổng giám đốc Vantive Việt Nam, chia sẻ: "Tại Vantive, chúng tôi tin rằng sức mạnh của đội ngũ là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi không ngừng tạo điều kiện để nhân viên có cơ hội phát triển, hợp tác, đổi mới và phát huy tối đa năng lực. Khi được trao quyền và cùng hướng đến mục tiêu chung, đội ngũ chúng tôi có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho người bệnh, khách hàng và cộng đồng. Những giải thưởng này là sự ghi nhận cho văn hóa và tinh thần cam kết mà tập thể Vantive đã cùng nhau vun đắp".