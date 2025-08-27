Vào Đảng ở tuổi 62

Nói được, làm được

Sau những năm tháng chiến đấu trên chiến trường biên giới phía bắc (tỉnh Hà Giang cũ), năm 1985, ông Vũ Quốc Bảo phục viên về địa phương, lập gia đình. Tuổi trẻ và lý tưởng cách mạng sục sôi đã khiến ông luôn khao khát được cống hiến cho quê hương.

Đảng viên Vũ Quốc Bảo và các thành viên Tổ hòa giải đã hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình ẢNH: ĐỖ TÚ

Ông hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể ở địa phương. Năm 2008, ông được tín nhiệm bầu làm Chi Hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Soi Hà. Năm 2011, ông tham gia công an viên bán chuyên trách, rồi Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn Soi Hà, kiêm Phó trưởng thôn...

Ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, là người tích cực đi đầu trong các hoạt động đoàn thể.

Dù đã ở tuổi 62, người dân Soi Hà vẫn quen thuộc với hình ảnh ông Bảo cần mẫn tuần tra trong đêm để giữ gìn bình yên cho xóm làng. Dấu ấn mà ông Bảo "ghi điểm" với bà con chính là khả năng hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình.

Mới đây, ông đã cùng Công an xã Xuân Vân thuyết phục thành công một đối tượng trộm cắp ra trình diện, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ vậy, ông còn là tấm gương sáng trong các phong trào của thôn. Ông Bảo tiên phong vận động bà con hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn và ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Với tinh thần "nói được, làm được", ông đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào vượt khó thoát nghèo tại thôn Soi Hà. Từ làm thợ xây, trồng hoa màu, cây ăn quả, đến chăn nuôi, tất cả đã giúp gia đình ông có cuộc sống khấm khá.

Ông Lộc Văn Nguyên, Trưởng thôn Soi Hà, chia sẻ: "Nhà ông Bảo có vườn cây ăn quả với hơn 300 gốc bưởi, nuôi hàng chục con lợn, gà... Ai cần giúp đỡ kỹ thuật, ông luôn sẵn lòng. Người làng tôi cứ nhìn gương ông ấy để phấn đấu thoát nghèo thôi".

Một nách đến mấy vai khiến ông Bảo tất bật với việc làng việc xóm. Từ việc nhà rồi việc của dân, ông như con thoi để tròn trách nhiệm của mình.

Ông Bảo cười hồn hậu: "Bao nhiêu năm phục viên về địa phương là bấy nhiêu năm tôi tham gia các hoạt động tập thể. Thật vui vì mình vẫn luôn được người dân trong thôn và tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ. Có lẽ vì thế mà việc thôn cũng như việc nhà, tôi cứ cố hết sức, hết lòng".

Tự hào dưới cờ Đảng vinh quang

Với sự năng nổ và trách nhiệm của ông Bảo, nhiều người đã động viên ông tham gia vào tổ chức Đảng. Theo quy định, những người trên 60 tuổi muốn được kết nạp Đảng phải được cấp ủy trực thuộc T.Ư xem xét. Đảng bộ H.Yên Sơn (cũ) đã xin ý kiến của Tỉnh ủy Tuyên Quang. Sau khi được Tỉnh ủy đồng ý, ông Bảo chính thức được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng vào tháng 5.2024.

Gia đình ông Bảo là tấm gương sáng trong phong trào vượt khó thoát nghèo ẢNH: ĐỖ TÚ

Câu chuyện xác minh lý lịch của đảng viên Vũ Quốc Bảo vẫn được cán bộ xã nhắc đến với sự cảm phục về ý chí quyết tâm sắt đá. Ông Mã Tiến Khỏe, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Soi Hà, được giao nhiệm vụ quan trọng này. Thế nhưng, có một trở ngại không nhỏ: ông Khỏe bị say xe rất nặng, không thể đi ô tô. Trong khi đó, gia đình ông Bảo từng sống và làm việc ở tận Hoài Đức (Hà Nội), tỉnh Nam Định (cũ), tỉnh Hà Nam (cũ), cách Tuyên Quang hàng trăm cây số. Không chùn bước trước khó khăn, cả hai ông đã đưa ra một quyết định táo bạo, đi xe máy.

Sáng sớm, trên chiếc xe máy cũ kỹ, hai người đàn ông chở nhau rời Soi Hà. Sau 3 ngày miệt mài, vượt qua hàng trăm cây số, hai ông đã đến được nơi cần đến. Từng con người, từng địa điểm được xác minh cẩn thận, chi tiết. Mọi thủ tục hoàn tất, hồ sơ vào Đảng của ông Bảo đã được chứng thực một cách đầy đủ và chính xác.

Thế rồi, ngày trọng đại trong cuộc đời của ông Bảo đã đến, khi ông chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sau 1 năm thử thách. Hôm đó, ngày 10.4.2025, đảng viên 62 tuổi rưng rưng, xúc động khi nắm chặt tay, dõng dạc đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

"Khoảnh khắc đó mãi mãi tôi không bao giờ quên, xúc động và rất đỗi tự hào", ông Bảo bùi ngùi nhớ lại.

Hai chữ "đảng viên" dường như đã trở thành một khởi đầu đầy trách nhiệm đối với ông Bảo. Từng là quần chúng tốt, nay ông Bảo đang nỗ lực để xứng đáng là đảng viên mẫu mực, trách nhiệm, tâm huyết, nói đi đôi với làm.

Nói về đảng viên "đặc biệt" này, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Vân Lê Thị Hoa tự hào: "Ông Bảo không chỉ đặc biệt ở độ tuổi, cách sống mà còn đặc biệt ở cách cống hiến cho xã hội và cộng đồng. Ông ấy chính là hạt nhân tích cực mà Đảng bộ xã Xuân Vân đang cần".

Những ngày này, khi chính quyền 2 cấp mới đi vào hoạt động, người dân Soi Hà vẫn thấy ông Bảo tất bật ngõ trên, cổng dưới, hướng dẫn người dân cập nhật tài khoản định danh điện tử VNeID; vận động hiến đất làm đường, cải tạo vườn, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ông chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, gìn giữ nếp sống văn hóa thôn xóm. Ở bất cứ cương vị nào, ông Bảo cũng luôn đi đầu, dấn thân, làm trước.

"Mỗi một ngày trong Đảng là một niềm vinh dự lớn lao. Đấy không chỉ là vinh dự cho bản thân mà còn cho gia đình, con cái. Tôi không quan trọng mình tham gia vào tổ chức Đảng ở độ tuổi nào mà quan trọng mình làm được gì cho Đảng, cho nhân dân mà thôi", ông Bảo bộc bạch.

Câu chuyện của ông đã trở thành một minh chứng sống động, khẳng định rằng lý tưởng cách mạng không bao giờ có giới hạn về tuổi tác, mà nằm ở tinh thần cống hiến và phụng sự.