Vào mùa kinh doanh cá chép vàng

Theo truyền thống, tập quán thả các chép vàng vào ngày tết ông Công, ông Táo (23 âm lịch) luôn tạo ra công việc mang lại thu nhập cuối năm cho các trang trại nuôi cá và tiểu thương ở chợ.

Từ ngay sau lễ Giáng sinh, không khí mua bán cá chép vàng đã bắt đầu sôi động. Một số trang trại nuôi cá tại Nam Định, Thái Bình cho biết các loại cá phổ biến năm nay vẫn là cá chép vàng và chép Tam Dương. Nếu mua số lượng lớn, giá giảm xuống chỉ còn 70.000 - 80.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ từ 90.000 - 100.000 đồng/kg.

Chị Chu Sáng, chủ trang trại tại Nam Định chia sẻ, năm nay thời tiết thuận lợi nên sản lượng cá chép rất nhiều, chất lượng tốt. Kinh nghiệm từ các năm trước, những khách hàng đặt cọc để giữ hàng sớm thì chủ động được nguồn cung để phân phối, nếu để cận ngày mới đi tìm cá về bán giá tăng cao, thậm chí dễ gặp trường hợp lừa gạt khi nhận hàng vận chuyển từ xa. Theo một số chủ trang trại, ở thời điểm hiện tại nhu cầu chưa cao nên giá cá chép còn đang ở mức tương đối mềm, càng gần đến sát ngày giá cá chép có thể tăng đến 2 - 3 lần.





Dự báo sức mua năm nay, nhiều đầu mối phân phối sỉ cho biết sản lượng tiêu thụ sẽ tăng mạnh do nhu cầu thả cá của người dân rất lớn. Tuy nhiên, giá bán lẻ sẽ tăng đến mức nào vẫn là ẩn số vì tình hình kinh tế năm nay khó khăn, nhiều gia đình sẽ thắt chặt chi tiêu, hoặc không chấp nhận mua với giá cao.

Bà C.Q.T, tiểu thương tại Diễn Châu, Nghệ An cho biết: “Việc mua bán cá chép phóng sinh vào tết ông Công, ông Táo là kinh doanh thời vụ, năm nào may mắn bán được số lượng lớn, giá cao xem như có thêm nguồn thu nhập để ăn tết. Tuy nhiên, do chỉ bán được trong 1 ngày duy nhất nên rủi ro thường rất cao. Ví dụ như năm trước, nhiều tiểu thương cạnh tranh nguồn hàng, đẩy giá sỉ lên cao, nhưng đến lúc ra chợ thì người mua cuối cùng lại không chấp nhận giá tăng vô lý, vì vậy lợi nhuận chỉ thuộc về các trang trại và đầu mối bán sỉ chứ tiểu thương ở chợ xem như đánh bạc”.

Tại thị trường phía nam, ngay từ thời điểm hiện tại, các cửa hàng đã chào bán các loại bánh cúng hình cá chép, cụ thể: bánh rau câu cá chép kèm thỏi vàng giá từ 60.000 đồng/phần; bánh bao cá chép tài lộc giá từ 110.000 đồng/phần. Chị Huỳnh Thúy, tiểu thương tại Q.7, TP.HCM cho biết: “Nhu cầu cúng kiếng dịp tết ông Táo khá phổ biến nên sức mua các loại bánh cá chép tăng rất mạnh, cúng bánh bao còn mang lại ý nghĩ cho sự nở nang và thịnh vượng. Các loại bánh cúng đều làm từ nguyên liệu tự nhiên như lá dứa, sô cô la, trứng, sữa… nên thơm ngon và có thể bảo quản lâu trong ngăn lạnh”.