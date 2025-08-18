VAS 2025: Cơ hội cập nhật thông tin mới về rối loạn lipid máu và tim mạch

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 23.8 tại TP.HCM, với sự tham dự của hơn 600 đại biểu và chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Đây là diễn đàn chuyên môn nhằm cập nhật tiến bộ y học, chia sẻ kết quả nghiên cứu ứng dụng, cũng như thúc đẩy xây dựng các khuyến cáo lâm sàng phù hợp với điều kiện điều trị tại Việt Nam.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Hòa thực hiện can thiệp cho người bệnh Ảnh: BVCC

Xơ vữa động mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến tim mạch trên toàn cầu. Trong bối cảnh tỷ lệ mắc bệnh ngày càng gia tăng, đặc biệt ở nhóm người trẻ tuổi và người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, nhu cầu cập nhật khuyến cáo mới, tối ưu hóa chiến lược kiểm soát và điều trị đang trở nên cấp thiết.

Trên thế giới, các hội tim mạch lớn như ACC/AHA và ESC liên tục công bố các khuyến cáo về quản lý rối loạn lipid máu và dự phòng bệnh tim mạch do xơ vữa. Tuy nhiên, để đưa các hướng dẫn này vào thực hành tại Việt Nam, cần có quá trình đánh giá, đối chiếu và điều chỉnh dựa trên đặc thù dân số và hệ thống y tế. VAS 2025 chính là nơi tạo điều kiện để các chuyên gia cùng nhau thảo luận, đề xuất hướng dẫn lâm sàng phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và dự phòng bệnh lý xơ vữa động mạch trong nước.

Hội nghị hướng đến các bác sĩ chuyên ngành tim mạch, nội tiết, chuyển hóa, tim mạch can thiệp, y học dự phòng, chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng tim mạch và nhân viên y tế quan tâm.

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Tổng thư ký Phân hội xơ vữa động mạch Việt Nam nhận định: "VAS 2025 là nơi cập nhật mới nhất về rối loạn lipid máu và các yếu tố nguy cơ tim mạch, đồng thời tạo ra cầu nối để hình thành hướng điều trị chuẩn hóa, sát với thực tiễn Việt Nam".

Để theo dõi chương trình và các nội dung quan trọng khác, có thể truy cập vào website chính thức: www.vas.org.vn của hội nghị. Ban tổ chức cũng sẽ hỗ trợ đăng ký tham dự và cung cấp tài liệu đầy đủ cho các đại biểu đăng ký thành công.



