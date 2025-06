VAS - Ngôi trường tiên phong xây dựng nền móng song ngữ quốc tế tại Việt Nam

Sau hơn 15 năm, Cambridge đã trở thành chương trình phổ biến và được giảng dạy nhiều bậc nhất tại các trường quốc tế song ngữ và đơn ngữ trên cả nước. Đây cũng là chương trình uy tín và phổ biến hàng đầu thế giới với hơn 10.000 trường học Cambridge tại hơn 160 quốc gia.

TP.HCM hiện nay có 23 trường liên cấp được chứng nhận bởi Cambridge. Trong đó, VAS là hệ thống trường quốc tế lớn hàng đầu với 6 cơ sở đều được cấp phép giảng dạy chương trình Cambridge xuyên suốt từ bậc Mầm non đến Trung học.

Đại diện Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) chia sẻ các ưu điểm nổi bật của chương trình giáo dục quốc tế Cambridge

4 ưu thế khi học chương trình quốc tế song ngữ Cambridge tại VAS

Trong chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến gần đây, đại diện VAS đã chia sẻ 4 điểm nổi bật khiến chương trình quốc tế song ngữ Cambridge của Trường được hơn 10.000 phụ huynh tin chọn.

Đại diện Hệ thống VAS: Cô Đỗ Minh Châu - Giám đốc Khối Dịch vụ Trường học, Tuyển sinh, Cô Nguyễn Thu Hà - Hiệu phó Hệ thống và cô Eloise Briony Martin - Giám đốc chuyên môn chương trình Cambridge, chia sẻ điểm khác biệt của chương trình quốc tế song ngữ Cambridge tại VAS

Theo đó, 4 điểm khác biệt trong chương trình học tại VAS gồm:

1- Chương trình giáo dục phát triển toàn diện, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho tương lai;

2- Ba lộ trình học tập song ngữ linh hoạt với thời lượng tiếng Anh đến 85%, đáp ứng tất cả nhu cầu học tập cũng như sở thích, định hướng học tập lâu dài của học sinh;

3- Chương trình tư vấn hướng nghiệp được triển khai cá nhân hóa cho học sinh sớm từ lớp 8 và xuyên suốt tới lớp 12, giúp các em chọn được ngành nghề phù hợp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để trúng tuyển và giành học bổng vào các trường đại học mơ ước.

4- Không ngừng đổi mới, dẫn đầu xu hướng. Liên tục cải tiến mỗi năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tối ưu trải nghiệm học tập là bí quyết giúp VAS giữ vững vai trò dẫn đầu khối song ngữ quốc tế trong suốt 21 năm qua. Năm học 2025 - 2026, VAS thực hiện nhiều cải tiến quan trọng cả về cơ sở vật chất cũng như chương trình học cho học sinh ở cả 3 lộ trình, chú trọng đặc biệt về: wellbeing, kỹ năng công dân số và công dân toàn cầu, kỹ năng nói tiếng Anh, thời lượng học các môn AS/A Level, giảng dạy AI cho học sinh từ lớp 1 - 12...

Hành trình "Từ VAS ra thế giới" - Chia sẻ của cựu học sinh VAS: Lê Hồng Vân - người sáng lập và CEO Nha khoa VVS và Nguyễn Hoàng Yến Nhi - phụ trách quan hệ đối tác tại Công ty Phát hành sách FAHASA

Chất lượng đào tạo được bảo chứng

Thành tích xuất sắc của học sinh VAS trong nhiều năm liền trong cả chương trình Cambridge và chương trình giáo dục quốc gia Việt Nam (MOET) là minh chứng chân thực cho chất lượng đào tạo và hành trình 21 năm không ngừng phát triển tại VAS.

Tính đến tháng 5.2025, học sinh VAS đã chinh phục 187 suất học bổng trị giá hơn 7 triệu USD (hơn 200 tỉ đồng), tăng gần 30% so với năm học 2023 - 2024, từ các trường đại học top đầu tại Việt Nam và các nước trên thế giới như: Mỹ, Úc, Anh, Đức, Canada, Thụy Sĩ, Hà Lan…

Bên cạnh đó, học sinh VAS cũng ghi danh mọi bảng vàng với gần 2.500 giải thưởng tại các cuộc thi từ cấp quận đến cấp quốc tế, tăng 18% so với năm học trước. Trong đó, có gần 522 giải thưởng cấp Quốc tế tại các đấu trường danh giá về học thuật và năng khiếu.

Chia sẻ của Đỗ Minh Châu, diễn viên Đinh Ngọc Diệp và chị Lê Thị Hạnh Trường - Giám đốc Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến trúc Kiến Á, phụ huynh của học sinh Mai Xuân Khôi vừa xuất sắc giành 9 suất học bổng du học và trúng tuyển đại học hàng đầu thế giới về Y khoa - Johns Hopkins

Ngày nay, VAS được mệnh danh là "ngôi nhà của những thế hệ học sinh xuất sắc" với hàng chục danh hiệu Thủ khoa Thế giới (Top in the world), Thủ khoa Việt Nam (Top in Vietnam) qua các kỳ khảo thí Cambridge.

Năm 2024, học sinh VAS tiếp tục mang về 4 danh hiệu "Top in Vietnam" ở các môn Tâm lý học, ICT và Kinh tế. Đặc biệt, Lê Viết Nam Khôi (VAS Sala), xuất sắc đạt danh hiệu "Best across four" (Tổng điểm 4 môn AS Level cao nhất Việt Nam).

4 học sinh VAS đạt giải Top in Vietnam trong kỳ thi quốc tế Cambridge năm 2024