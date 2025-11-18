Vắt chanh cho người bất tỉnh uống: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm chết người

Ngày 18.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) chia sẻ, một trường hợp đau lòng vừa xảy ra cho thấy sự chủ quan và những mẹo dân gian như vắt chanh cho uống, chích lễ có thể cướp mất cơ hội sống của người bệnh.
Cụ thể, khai thác bệnh sử ghi nhận, người đàn ông (52 tuổi, ở TP.HCM) bắt đầu than mệt từ hôm trước nhưng không đi khám, tự mua thuốc và uống tại nhà. Đến tối ngày hôm sau, sau khi uống cà phê, người bệnh tiếp tục thấy mệt hơn. Thay vì đến cơ sở y tế, ông lại tự uống tiếp liều thuốc cũ và nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân rơi vào hôn mê.
Tình huống trở nên nghiêm trọng nhưng người nhà vẫn không gọi cấp cứu. Họ gọi một người thân khác đang đi làm chạy về “xem thử”. Khi người này về đến nơi, bệnh nhân đã ngưng thở. Lúc này gia đình mới gọi cấp cứu.
"Khi chúng tôi đến, bệnh nhân đã tím tái, ngưng tim. Trong quá trình đặt nội khí quản cấp cứu, khí quản bệnh nhân trào ra rất nhiều nước cốt chanh và cả các tép chanh, cho thấy gia đình đã cố vắt chanh cho uống với hy vọng tỉnh lại, thay vì gọi cấp cứu và việc này khiến bệnh nhân khó thở nặng hơn, trì hoãn thêm việc hồi sức cấp cứu", bác sĩ Nhật Tuệ chia sẻ.
Ê kíp đã ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, dùng thuốc và sốc điện. Sau khoảng 15 phút, nhịp tim bệnh nhân có trở lại. Tuy nhiên, chụp CT tại bệnh viện cho thấy phù não nặng do thiếu oxy quá lâu. Sau khi được giải thích về tình trạng nguy kịch và tiên lượng, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về.
Không áp dụng mẹo phản khoa học
Qua trường hợp trên bác sĩ Nhật Tuệ khuyến cáo người dân:
Không chủ quan với triệu chứng mệt bất thường. Khi cơ thể xuất hiện mệt lả, kiệt sức không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi kéo dài, đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng. Mỗi phút trì hoãn có thể khiến hàng triệu tế bào não bị tổn thương.
Tuyệt đối không áp dụng các mẹo phản khoa học. Các cách lan truyền gần đây như “vắt chanh cho uống”, “chích máu”, hay ép người bất tỉnh uống bất kỳ thứ gì đều nguy hiểm. Chúng có thể gây hít sặc, tắc đường thở, nhiễm trùng, và quan trọng nhất là mất thời gian vàng dành cho hồi sức.
Khi bệnh nhân bất tỉnh, thở yếu hoặc không thở - hãy gọi 115 ngay. Những phút đầu tiên là thời điểm quyết định sự sống còn.
Bình luận (0)