Vật thể bay nổ trên đất Ba Lan, nghi là tên lửa Nga

Tin liên quan Ba Lan từ chối chuyển giao MiG-29, dọa ngăn Ukraine vào EU Giữa bối cảnh căng thẳng ngoại giao, Ba Lan tuyên bố sẽ không giao chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine và dọa sẽ cản trở việc nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ba Lan tước huân chương cao quý đã trao cho Tổng thống Ukraine Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Ba Lan vật thể bay Đại sứ quán Nga UKRAINE nga NATO Donald Tusk Tên lửa hành trình KH-101 thành viên NATO xung đột Nga-Ukraine UAV máy bay không người lái không phận Ba Lan tên lửa Kh-101 Điều Tra
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