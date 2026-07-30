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Vật thể bay nổ trên đất Ba Lan, nghi là tên lửa Nga
Video Thế giới

Vật thể bay nổ trên đất Ba Lan, nghi là tên lửa Nga

Trúc Huỳnh - Bảo Hoàng
Truyền thông châu Âu ngày 30.7 đưa tin một vật thể bay đã nổ trong lãnh thổ Ba Lan, Ukraine cho rằng đó là một tên lửa hành trình của Nga.

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