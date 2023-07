Vật vã du lịch tới đảo Cát Bà

Tuần đầu tháng 7, trung bình mỗi ngày khu du lịch Cát Bà, H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) đón khoảng 20.000 khách du lịch. Trong đó phần lớn khách đi bằng đường bộ, khiến bến phà Gót - Cái Viềng rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ nhiều giờ.

Ô tô chở khách du lịch tham quan đảo Cát Bà xếp hai hàng chạy dài hơn 1 km trên đường tỉnh 356 tại đầu bến Cái Viềng, chờ đến lượt xuống phà trở về đất liền vào 5.7 GIANG LINH

"Cát Bà đi dễ, về... khó"

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên tại bến phà Gót - Cái Viềng trong 2 ngày 4 - 5.7 cho thấy, có 5 phà to và 2 phà nhỏ chạy liên tục. Các chuyến phà từ đất liền ra đảo Cát Bà và từ Cát Bà về đất liền đều đầy ắp xe và người.

Hai đầu bến, tình trạng các phương tiện ùn tắc cục bộ kéo dài không thuyên giảm. Tại đầu bến Gót phía bên TT.Cát Hải (H.Cát Hải), nhiều đoàn khách đã bỏ lịch trình ra đảo Cát Bà, quay xe, ra về.

Trong khi đó, tại đầu bến Cái Viềng thuộc địa phận xã Phù Long (H.Cát Hải), khách từ đảo trở về không có lựa chọn, bắt buộc phải qua phà nên hàng trăm ô tô các loại xếp hàng hai kéo dài hơn 1 km trên đường tỉnh 356 trong nhiều giờ, dưới thời tiết nắng nóng như lửa thiêu đốt.

Chờ đợi nhiều giờ chưa đến lượt xuống phà Gót - Cái Viềng, trong khi thời tiết nắng nóng, nhiều khách du lịch xuống xe đứng ngồi vạ vật trên đường tỉnh 356 GIANG LINH

Anh Lương Tuấn Việt (đến từ tỉnh Phú Thọ) cho biết, gần 2 giờ đồng hồ vật vã, chờ đợi mà ô tô của anh chỉ di chuyển được vài trăm mét. Hai bên đường không bóng cây, không có chỗ trú nắng nóng, mọi người đi du lịch cùng anh bất đắc dĩ được "xông hơi miễn phí".

"Mở cửa thì nắng nóng hắt vào, đóng cửa chạy điều hòa thì điều hòa quá tải chết lịm, không mát. Ngột ngạt, khó chịu vô cùng! Bỏ xe tìm chỗ trú nắng thì không được, cứ phải ngồi ôm vô lăng chờ và đợi để nhích từng mét. Ra biển thích thật nhưng ngày về chờ phà thì chẳng thích tí nào", anh Việt ngán ngẩm.

Trả phòng lúc 11 giờ trưa ngày 5.7, nhóm anh Hoàng Kiều (đến từ Hòa Bình) cho biết, đường về nhà xa nên anh cùng mọi người quyết định không ăn trưa ngoài đảo, để về sớm, tránh tắc phà nhưng mọi tính toán đều sai.

Khách chen nhau lên phà Gót - Cái Viềng GIANG LINH

"Cát Bà đi dễ, về... khó!", anh Kiều hài hước nói và cho hay, bạn bè và người thân không chịu nổi cảnh ngột ngạt, nóng nực trong xe, đã "bỏ rơi' anh ở lại với "con ngựa sắt" cùng cả đống hành lý tư trang để đi bộ xuống phà sang bờ bên kia trước.

Quá tải do cơ sở hạ tầng cũ kỹ và hạn chế

Anh Kiều nhận xét, Hải Phòng là thành phố cảng biển, thành phố công nghiệp và cũng là thành phố du lịch với nhiều điểm tham quan nghỉ dưỡng nổi tiếng nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch còn kém so với một số tỉnh thành trong cả nước; đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Đơn cử như bến phà Gót - Cái Viềng đường vào chật hẹp; hệ thống phà đã quá cũ, ảnh hưởng đến việc chuyển tải khách và phương tiện…

Trong khi đường bộ ùn tắc, nhà phà quá tải, thì hệ thống cáp treo vượt biển của Tập đoàn Sun Group được đầu tư lên đến hơn 2.000 tỉ đồng chạy băng qua Lạch Huyện lâm cảnh... đìu hiu khách.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lên xuống phà, bên cạnh đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà phà, còn có mặt của lực lượng Công an H.Cát Hải và Phòng CSGT Công an TP.Hải Phòng. Tất cả đều làm việc thông trưa.

Nhân viên bến phà Gót - Cái Viềng khuân gỗ, cầu sắt kê kích cho các phương tiện lên xuống phà an toàn GIANG LINH

Ông Vũ Mạnh Trung, Trưởng bến phà Gót - Cái Viềng, cho biết nhà phà đã huy động tối đa phương tiện và nhân lực để vận chuyển người và phương tiện từ đất liền ra đảo Cát Bà và ngược lại. Không còn khái niệm phà hoạt động theo giờ mà hoạt động liên tục, có khách là phà chạy. Nhưng số phà có hạn, cơ sở hạ tầng ra vào bến còn nhiều hạn chế trong khi đó khách đi du lịch Cát Bà bằng đường bộ tăng cao, đặc biệt sau kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023, dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ là khó tránh khỏi

Để đảm bảo phà chạy thông suốt, theo ông Trung, nhà phà đã bố trí thành 2 ca. Mỗi ca 80 - 85 người, làm 2 ngày thông, từ 4 giờ 30 sáng đến 19 giờ, thậm chí có hôm đến 21 giờ tối mới được nghỉ.

Công việc lái phà, điều tiết xe cộ, kéo cáp hãm, khuân gỗ, cầu sắt kê kích xe lên xuống phà… tưởng chừng đơn giản nhưng phải làm cường độ cao và liên tục dưới thời tiết nắng nóng như những ngày đầu tháng 7 không nhàn hạ chút nào, trong khi đó chế độ người lao động được hưởng không có gì thêm, ngoài lương.

Trước tình trạng ùn tắc cục bộ, vị Trưởng bến phà Gót - Cái Viềng mong bà con nhân dân, khách du lịch chia sẻ, thấu hiểu.

Khách du lịch xuống tàu tham quan vịnh Lan Hạ, Cát Bà GIANG LINH

Theo UBND H.Cát Hải, trong tuần đầu tháng 7, trung bình mỗi ngày khu du lịch Cát Bà đón khoảng 20.000 khách ra tham quan. Ngoài khách là người dân TP.Hải Phòng đi nghỉ, Cát Bà thu hút được lượng khách nội địa rất lớn đến từ các tỉnh thành phố phía Bắc: Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Sơn La… thậm chí cả Quảng Ninh.

Riêng về khách quốc tế, Cát Bà vẫn là điểm đến yêu thích của khách đến từ châu Âu và gần đây là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...