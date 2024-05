Vay mua nhà tại TP.HCM tăng mạnh

Đến cuối tháng 4, tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố đạt 981.500 tỉ đồng, chiếm khoảng 33% so với cả nước và tăng 1,61% so với cuối năm 2023. Trong 4 tháng đầu năm, tín dụng bất động sản tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung trên địa bàn (tăng 1,31%) và chiếm 27% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.



Tín dụng bất động sản tăng trưởng gắn liền với những chuyển biến tích cực hơn từ thị trường này và phản ánh xu hướng tăng trưởng qua từng tháng. Tín dụng bất động sản tháng 1 giảm 0,49%, tháng 2 giảm 0,01%, tháng 3 tăng 0,96% và tháng 4 tăng 1,15%, là tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 4 tháng đầu năm.

Ngân hàng cho vay bất động sản tăng NGỌC THẮNG

Cho vay mua nhà để ở, xây và sửa chữa nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất để xây nhà ở…(cho vay bất động sản với mục đích để sử dụng) vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 68% trong tổng dư nợ bất động sản. Tuy nhiên, nếu tính theo con số tuyệt đối thì cho vay khu công nghiệp, khu chế xuất; cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tốc độ tăng trưởng cao hơn các lĩnh vực khác. Trong đó, dư nợ cho vay đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 44.600 tỉ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2023.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM, chính sách tín dụng và lãi suất thấp đã và đang không chỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho người dân vay vốn trong lĩnh vực này mà còn kích thích mở rộng và phát triển các hoạt động đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất; lĩnh vực du lịch dịch vụ; kích thích tiêu dùng và kinh doanh, có tác động hỗ trợ và thúc đẩy thị trường từng bước cải thiện và tăng trưởng.