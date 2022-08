VBA tổ chức Voting Workshop 2022

Mùa giải năm nay sẽ có hai hạng mục giải thưởng chính:

A/ 8 hạng mục giải thưởng do công chúng và Ban cố vấn truyền thông bình chọn.

B/ 9 hạng mục giải thưởng cá nhân do Ban cố vấn chuyên môn bình chọn.

Tất cả tiêu chí giải thưởng đều được xét trong vòng bảng.

9 hạng mục gồm:

1/ Rookie of the year - Vận động viên tân binh của năm.

2/ Most improved player of the year - Vận động viên tiến bộ của năm.

3/ Sportsmanship of the year - Giải tinh thần thể thao.

4/ Sixth man of the year - Vận động viên dự bị của năm.





5/ Defensive player of the year - Vận động viên phòng thủ xuất sắc của năm.

6/ Local player of the year - Vận động viên nội binh của năm.

7/ Heritage player of the year - Vận động viên gốc Việt của năm.

8/ MVP of the year - Vận động viên xuất sắc nhất của năm.

9/ Coach of the year - Huấn luyện viên của năm.

Kết quả sẽ được công bố trên fanpage VBA trong thời gian tới. Đồng thời, VBA cũng gửi lời cảm ơn đến NovaWorld là nhà tài trợ danh xưng của Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 2022 đã đồng hành cùng VBA tạo nên mùa giải đáng nhớ.