VBAP hướng đến kết nối cộng đồng và giao thương trên nền tảng số

VBAP giới thiệu các nội dung như Người truyền lửa, Người đưa tin, VBAP Business được xây dựng theo định hướng khuyến khích người dùng phát huy năng lực cá nhân, lan tỏa kiến thức, chia sẻ thông tin hữu ích và mở rộng cơ hội hợp tác.

VBAP là ứng dụng mạng xã hội hiện diện trên hai nền tảng Android và iOS, phát triển theo mô hình cộng đồng số. Người dùng có thể xây dựng hồ sơ cá nhân, kết nối với những người có cùng mối quan tâm, chia sẻ nội dung, tham gia các nhóm cộng đồng cũng như giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Theo đơn vị phát triển, VBAP hướng đến mô hình “ngôi làng số”, nơi các thành viên không chỉ tương tác trực tuyến mà còn có thể tổ chức hoạt động chung, giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh các tính năng mạng xã hội thông thường, nền tảng đặt mục tiêu kết nối người dùng với khách hàng, đối tác và cộng tác viên, góp phần mở rộng các mối quan hệ từ môi trường trực tuyến sang đời sống thực tế.Thông qua định hướng phát triển hệ sinh thái cộng đồng số, VBAP kỳ vọng xây dựng môi trường kết nối gắn với tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời khai thác những giá trị thiết thực mà mạng xã hội có thể mang lại cho người dùng Việt Nam.