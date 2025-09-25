Vbee khẳng định vị thế AI Voice 'Make in Vietnam' tại AWS Cloud Day 2025

Đây là dịp quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và lãnh đạo ngành, cùng nhau chia sẻ góc nhìn và khám phá những hướng đi mới của điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hành trình kiến tạo tương lai số cho Việt Nam.

Phiên bản "AI Edition" năm nay tập trung vào các giải pháp ứng dụng thực tiễn, cho thấy AI và điện toán đám mây đã trở thành nền tảng cốt lõi giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và bứt phá trong kinh doanh. Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu do AWS và các chuyên gia đầu ngành dẫn dắt, cùng những câu chuyện thành công từ doanh nghiệp tiên phong, sự kiện đã khẳng định vai trò chiến lược của Cloud và AI trong tăng trưởng và chuyển đổi số.

Một điểm nhấn khác của sự kiện là khu triển lãm AWS Partner Expo, nơi các đối tác trưng bày giải pháp tiên tiến, mang đến cho doanh nghiệp trải nghiệm thực tiễn cùng định hướng rõ ràng trong triển khai công nghệ.

Không khí đông đúc khách tham quan tại khu vực AWS Partner Expo

Giữa bầu không khí sôi động của sự kiện, Vbee - nền tảng AI Voice hàng đầu Việt Nam tự hào góp mặt tại Startup Loft như một trong những startup nổi bật nhất. Chỉ trong một ngày, gian hàng của Vbee đã đón tiếp hơn 500 lượt khách tham quan, mang đến cho mọi người cơ hội trải nghiệm công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói tiên tiến và tính năng nhân bản giọng nói nhanh (Voice Cloning Instant) chỉ trong vài giây.

Nhiều khách tham dự bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi được trải nghiệm sản phẩm, nghe chính giọng nói AI của mình vang lên, đồng thời đánh giá cao tiềm năng ứng dụng công nghệ này trong sáng tạo nội dung, audiobook, lồng tiếng và truyền thông đa phương tiện.

Không chỉ có công nghệ Text to Speech, gian hàng Vbee còn tạo nên bầu không khí sôi động với các hoạt động tương tác và những khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ, góp phần biến Vbee trở thành 'Best Booth of the Year' trong lòng khách tham quan.

Gian hàng của Vbee thu hút hàng trăm khách tham quan và trải nghiệm

Tham gia AWS Cloud Day Vietnam 2025, Vbee không chỉ khẳng định vị thế trong hệ sinh thái AI "Make in Vietnam" mà còn thể hiện vai trò chiến lược như một đối tác tận dụng sức mạnh của AWS để nâng tầm giải pháp công nghệ. Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực AI Voice, Vbee tích hợp nền tảng đám mây AWS để đảm bảo hiệu suất vượt trội, khả năng mở rộng linh hoạt và bảo mật tối ưu cho các giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói.

Sự đón nhận tích cực tại AWS Cloud Day 2025 một lần nữa khẳng định rằng AI Voice không chỉ là công nghệ mới mẻ, mà đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên số. Với nền tảng công nghệ vững chắc và khả năng ứng dụng rộng khắp từ sáng tạo nội dung, truyền thông đến dịch vụ khách hàng và giáo dục, Vbee định vị mình không chỉ là nhà cung cấp sản phẩm, mà còn là đối tác chiến lược trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn tiếp theo, Vbee cam kết mở rộng tính năng, tăng cường tích hợp với hệ thống và nền tảng quốc tế, đồng thời giữ vững tinh thần "Make in Vietnam" để tạo ra những sản phẩm vừa mang tính toàn cầu, vừa đáp ứng sâu sắc nhu cầu nội địa. Đây không chỉ là bước tiến của riêng Vbee, mà còn là minh chứng cho tiềm năng vươn xa của công nghệ AI Voice Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế.