VBSN được vinh danh sản phẩm công nghệ chiến lược Make in Vietnam 2025

Ngày 30.12.2025, Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ Việt Nam 2025 diễn ra với sự chủ trì của Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng và sự điều hành của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thu hút khoảng 1.500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và giới chuyên gia.

Ông Phan Đức Trung nhận nhiệm vụ tích hợp blockchain vào truy xuất nguồn gốc và hệ thống tư pháp từ năm 2026

Ông Phan Đức Trung đã đại diện cho Công ty 1Matrix nhận hoa chúc mừng dành cho tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho chủ trương Make in Vietnam trong năm 2025, với sản phẩm công nghệ chiến lược Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN). Các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu được vinh danh năm 2025 bao gồm: Viettel, VNPT, FPT, CMC, Sovico, Misa và 1Matrix.

Đồng thời, ông Phan Đức Trung cũng nhận nhiệm vụ năm 2026 là tích hợp VBSN vào các ứng dụng trọng điểm của khu vực công - tư nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế số. Cụ thể, trong năm 2026, Công ty 1Matrix cam kết thực hiện 2 bài toán lớn là tích hợp blockchain vào các hệ thống Truy xuất nguồn gốc và Hệ thống tư pháp, phục vụ Nhà nước pháp quyền số.

Tại Diễn đàn, ứng dụng truy xuất nguồn gốc tích hợp blockchain trên VBSN, triển khai trực tiếp trên VNeID, đã được trình diễn trước lãnh đạo Chính phủ. Toàn bộ quy trình quét mã được thực hiện trong thời gian dưới một giây, cho thấy khả năng ứng dụng thực tiễn của blockchain trong quản lý và giám sát dữ liệu.

VBSN là nền tảng blockchain đa tầng kiến trúc, cung cấp giải pháp toàn diện về ứng dụng blockchain phục vụ doanh nghiệp, tổ chức khu vực dịch vụ công - tư. Mạng VBSN do Công ty 1Matrix phát triển với sự chủ trì tư vấn của Boston Consulting Group và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau gần một năm triển khai, nền tảng này đạt tốc độ xử lý lên tới 300.000 giao dịch mỗi giây, đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước và kinh tế số.