VCK giải U.21: Lần đầu tiên, Hoàng Anh Gia Lai đá phòng ngự phản công quá hay

Từ lâu Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng mạnh về tấn công và chưa bao giờ được đánh giá cao khi phòng ngự. Cách tiếp cận trận đấu của các học trò bầu Đức thường lấy tấn công làm chủ đạo, luôn triển khai bóng nhanh và tích cực chơi bóng hướng về phía trước. Gặp bất cứ đối thủ nào kể cả khi được coi là yếu hơn, chưa bao giờ mà đội bóng phố Núi thôi tấn công. Đơn cử như khi đá với U.21 Hàn Quốc hay U.21 Yokohama (Nhật Bản) ở trận chung kết giải U.21 quốc tế năm 2015 và 2016 trên sân Thống Nhất dù bị coi là yếu hơn nhưng Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn cũng chơi tấn công rất mở, sẵn sàng đôi công với đối thủ, không hề co cụm phòng ngự và dĩ nhiên dù có thắng có thua, nhưng cách chơi như vậy cho thấy một lối đá tự tin và chủ động, ăn miếng trả miếng một cách sòng phẳng với đối thủ.

Ngay cả ở V-League trước đây dù nhiều lúc hàng thủ không mạnh, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn chọn cách đá tấn công vì với họ phương châm “tấn công là cách phòng ngự tốt nhất” nên bao giờ cũng vậy, Công Phượng và đồng đội vẫn cứ tràn lên gây sức ép để chiếm ưu thế. Tuy nhiên 2 mùa gần đây, người yêu quý đội bóng phố núi đã bắt đầu cảm nhận có một sự thay đổi khi Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu chủ trọng phòng ngự hơn. Bằng chứng là họ đã tậu về những hậu vệ và thủ môn chất lượng như Hữu Tuấn, Kim Dong-su hay thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Chính nhờ công thủ cân bằng nên mùa này dưới bàn tay Kiatisak, đội bóng phố núi đã chơi một cách nhịp nhàng hơn, vẫn tấn công khi cần tấn công nhưng vẫn biết cách phòng ngự khi cần phải phòng ngự.

Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai ở vòng chung kết U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trận đấu đá với Đà Nẵng là sự đôi công sòng phẳng đúng thương hiệu của họ. Nhưng chiều 22.12 khi gặp chủ nhà PVF Hưng Yên, đội bóng phố núi lại trình làng bộ mặt khác, chơi tập trung phòng ngự và đá phản công. Đây là cách chơi có phần lạ lẫm với Hoàng Anh Gia Lai, với những ai yêu mến đàn em của Công Phượng, nhưng thực sự là một cách chơi cần thiết để cái đích cuối cùng chính là hiệu quả.

HLV trưởng Nguyễn Văn Đàn giải thích: “Có 2 lý do chúng tôi quyết định thay đổi cách chơi. Một là chúng tôi đã xem PVF Hưng Yên đá với Viettel ở trận khai mạc và nhận thấy rằng họ đá phản công rất hay nên nếu HAGL mà đá tấn công thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy phản công của họ và dễ bị họ khai thác tạo ra cơ hội như cách họ thắng Viettel. Hai là sau trận hòa với Đà Nẵng nếu muốn đi tiếp thì chúng tôi phải tập trung có điểm, mà muốn vậy thì không được mạo hiểm mà cần phải xây dựng lối chơi phù hợp để ít nhất là có trận hòa trước chủ nhà”.

Chính vì biết mình biết ta như vậy, lần đầu tiên mới thấy một đội Hoàng Anh Gia Lai rất thực tế khi đá phòng ngự số đông, có lúc kéo hết về hình thành 2 tuyến phòng thủ dày đặc, kể cả những chân sút tốt như Lê Minh Bình và Trần Bảo Toàn cũng tập trung phòng ngự, Suốt trận, ông Nguyễn Văn Đàn bố trí chỉ có một mũi nhọn là Vũ Minh Hiếu ở hiệp 1 và Huỳnh Tiến Đạt ở hiệp 2, chực chờ sự dâng cao của hàng thủ PVF Hưng Yên để tung ra những cú đấm quyết định.





Chiến thuật này đã phát huy hiệu quả vì PVF Hưng Yên cũng không ngờ Hoàng Anh Gia Lai lại đá với đội hình thấp nên lối đá kiểm soát bóng của chủ nhà khi buộc phải xoay chuyển theo hướng tấn công thì lại không đủ sự dũng mãnh cần thiết để phá lối đá của đối phương. Thêm vào đó chấn thương của vài trụ cột như hậu vệ phải Huỳnh Minh Đoàn và tiền đạo phải Nguyễn Thanh Nhàn nghỉ hết giải khiến ông Mauro Jeronimo không có nhiều phương án thay thế nên chơi khá lúng túng, cầm bóng nhiều nhưng không áp đặt được thế trận.

Sau bàn thắng sớm từ một cú sút quyết đoán của Vũ Minh Hiếu sau pha phản công chớp nhoáng xé toang hàng thủ chủ nhà, Hoàng Anh Gia Lai càng có lý do co về phòng ngự rất dày và rất hay, bịt hết tất cả các khoảng trống khiến PVF Hưng Yên buộc phải tấn công dồn dập nhưng giống như va đầu vào tường vì không thể nào thoát khỏi những chiếc áo trắng quá đông do Dụng Quang Nho, Nguyễn Cảnh Anh và Phan Du Học chỉ huy. Chỉ cần vậy thôi, đội bóng phố Núi đã thành công khi có thêm 3 điểm để bất ngờ vượt lên dẫn đầu bảng A, mở ra nhiều hy vọng để tìm vé vào bán kết.

HLV Nguyễn Văn Đàn, người đã từng cùng Gia Lai thi đấu giải U.21 lần đầu tiên vào năm 1997 được đánh giá cao bởi cách truyền lửa trên sân cho cầu thủ, khi liên tục hò hét với chất giọng rất mạnh và rất vang. Đó cũng là liệu pháp tâm lý cần thiết để xốc tinh thần toàn đội. Nhưng giá mà ông Đàn nên kiểm soát lại bớt cảm xúc, nhất là khi liên tục phản ứng với trọng tài. Cái nào cảm thấy chưa đúng thì có thể bày tỏ sự không hài lòng của mình một cách nhẹ nhàng, đúng mực, chứ tình huống nào cũng nhảy lên la hét, làm những động tác không hay trên sân sẽ rất dễ tạo ra hình ảnh phản cảm. Hy vọng rằng nhà cầm quân của Hoàng Anh Gia Lai nên tiết chế lại cho vừa vặn những biểu cảm của mình thì hình ảnh của ông cùng đội bóng sẽ tốt hơn.