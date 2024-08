VCK U.15 quốc gia: Thanh Hóa gặp khó khi chung bảng 2 'hung thần'

Tiếp nối thành công tại mùa giải 2023, Acecook Việt Nam tiếp tục trở thành nhà tài trợ chính của VCK giải bóng đá vô địch U.15 quốc gia – Cúp Acecook 2024.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó tổng thư ký VFF cho biết, việc tổ chức các giải trẻ chuyên nghiệp như thế này nằm trong chiến lược phát triển bóng đá toàn diện bền vững; góp phần lan tỏa mạnh mẽ những giá trị của niềm tin và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt.

Buổi lễ được tổ chức ở trụ sở VFF Minh Tú

Về phía nhà tài trợ chính, ông Kajiwara Shinsuke – Phó giám đốc khối Marketing của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, khẳng định: “Hiểu được tầm quan trọng của hạt giống trẻ tài năng, Acecook Việt Nam đã đặt việc nuôi dưỡng lứa cầu thủ trẻ là một trong những mục tiêu dài hạn. Chúng tôi đã có kế hoạch cho việc đồng hành toàn diện cùng VFF, trong đó có việc trở thành nhà tài trợ chính cho VCK giải bóng đá vô địch U.15 quốc gia”.

Sau vòng đấu loại, VCK U.15 quốc gia chọn ra 12 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt. Các đội chia ra làm 3 bảng (mỗi bảng 4 đội). Hai đội đứng nhất, nhì của các bảng cùng với 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng tứ kết, trước khi đến lượt bán kết, chung kết.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó tổng thư ký VFF Minh Tú

Đại diện nhà tài trợ chính Acecook phát biểu tại buổi lễ Minh Tú

Theo kết quả bốc thăm bảng A gồm các đội: PVF, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội, SHB Đà Nẵng, Đồng Nai.

Bảng B có sự góp mặt của CLB TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thể Công Viettel, Quảng Ngãi.

Trong khi đó, ở bảng C, LPBank HAGL, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa, Long An tranh vé đi tiếp.

Nhìn tương quan 3 bảng đấu, bảng C có thể xem là đáng chú ý hơn cả. Hai đội xếp năm ngoái á quân và hạng ba là SLNA, LPBank HAGL sẽ đối đầu với Thanh Hóa, Long An. Ở vòng loại năm nay, LPBank HAGL và SLNA đều đứng đầu bảng. Long An là đội đứng thứ nhì có thành tích tốt thứ 3 giải. Cơ hội để Thanh Hoá giành vé vào tứ kết là không dễ.

Giải đấu diễn ra từ ngày 31.8.2024 đến ngày 12.9.2024 tại sân vận động PVF (Hưng Yên).