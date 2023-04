>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U.19 Bình Phước đang đứng trước cơ hội lớn lọt vào tứ kết nếu thắng An Giang. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì đối thủ trực tiếp chiều nay không phải là đội bóng mà đội bóng Đông Nam bộ phải kiêng dè. Ngay như HAGL mà thầy trò HLV Nguyễn Tấn Vũ còn giành chiến thắng thì An Giang đâu phải quá khó khiến cho Bình Phước lại chùn chân. Chắc chắn tinh thần đang lên sau 3 điểm ở lượt trận đầu cùng với một lối đá được tổ chức chặt chẽ, các cầu thủ Bình Phước sẽ biết cách để ghi tên mình vào tốp 8 đội mạnh nhất.



Bình Phước sẽ lại có niềm vui chiều nay? Viết Định

Điểm mạnh của Bình Phước chính là cách chơi biết mình biết ta. Họ đá với đội hình thấp nhưng không có nghĩa co cụm phòng ngự mà chơi tập trung với số đông và khi cần phản công thì tràn lên rất nhanh. Điều đó chứng tỏ thể lực của Bình Phước có sự chuẩn bị tốt. Họ thi đấu xả thân và luôn tạo sự kết dính trong cự ly đội hình. Đây chính là điều mà An Giang trong phần lớn thời gian của trận thua Viettel chưa có được. Bởi nếu An Giang tỉnh táo, có sự chặt chẽ trong lối chơi thì chí ít họ cũng không để cho thầy trò HLv Nguyễn Thanh Hải dễ dàng áp đảo với 4 bàn thắng như trận mở đầu.

An Giang (áo xanh) quyết tâm tìm lại chính mình Viết Định

An Giang dĩ nhiên không còn gì để mất nên họ sẽ phải chơi với một thái độ tập trung và đá hết mình hy vọng có điểm trước đối thủ không quá mạnh hơn mình. Chỉ cần vậy thì cơ hội để họ hướng đến kết quả có lợi vào sâu trong giải là hoàn toàn có thể. HLV Tấn Điền cũng tỏ ra tự tin hơn sau trận đầu: "Tuy thua Viettel nhưng chúng tôi cũng đã biết cách ghi bàn, 2 bàn thắng rút ngắn cách biệt của An Giang cho thấy tinh thần không từ bỏ. Thế nên chỉ cần quyết tâm đến cùng, hy vọng An Giang sẽ không làm thất vọng người xem". Trận đầu này trực tiếp lúc 17 giờ 30 trên FPT play và Youtube thể thao 360 của Báo Thanh Niên.