* XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Cả U.19 Becamex Bình Dương và Đồng Tháp để đứng đầu ở vòng loại bằng lối chơi ổn định và thi đấu rất năng nổ, luôn có sự tập trung từ đầu đến cuối. Nếu Bình Dương bất bại khi vượt trội so với các đối thủ trong bảng thì Đồng Tháp dù không hoàn toàn nhỉnh hơn so với An Giang hay Long An nhưng vẫn được đánh giá cao nhờ sự chỉ đạo rất sát sao và có kinh nghiệm của HLV Trang Văn Thành.

Nếu so về thực lực khó có thể nói giữa Bình Dương và Đồng Tháp ai nhỉnh hơn. Nhưng thuận lợi cho đội bóng đất Thủ là họ từng á quân U.21 hồi cuối năm rồi nên luôn tạo được sự kết dính trong lối đá dù tập thể này chưa hẳn đã có những ngôi sao. Lần này không còn Bùi Vĩ Hào hay Võ Hoàng Minh Khoa là những cái tên từng giúp Bình Dương tiến vào đến trận chung kết ở Nghệ An nhưng trong tay HLV Võ Hồng Phúc vẫn còn Trần Phi Trọng, Nguyễn Đăng Huy là những gương mặt có thể đặt kỳ vọng có thể tạo đột biến.

U.19 Bình Dương tự tin xuất trận Phương Trinh

Bình Dương có thể sẽ chọn lối đá chắc chắn không mạo hiểm, đề cao sự an toàn, còn Đồng Tháp sẽ vào trận bằng sự hừng hực của đội chơi thiên về kỹ thuật, chơi nhanh áp sát và phong tỏa trên toàn sân. Muốn vậy thể lực của Đồng Tháp sẽ là bài toán khó để ông Trang Văn Thành duy trì nhịp điệu trong lối chơi. Với mũi nhọn Lê Huỳnh Triệu từng được gọi vào tuyển U.17 quốc gia, Đồng Tháp hy vọng những đợt phản công của mình sẽ gây được bất ngờ.

Nhiều khả năng trận đấu mở đầu bảng C này 2 đội sẽ cố gắng tìm cho mình ít nhất 1 điểm và có thể sẽ kết thúc với tỷ số hòa để còn gặp 2 đối thủ cứng cựa Thanh Hóa và SLNA. Trận đấu sẽ được trực tiếp trên Youtube thể thao 360 của Báo Thanh Niên từ 15 giờ hôm nay.