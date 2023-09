VCK U.21 quốc gia: Chủ nhà SLNA thua sốc trước 'hiện tượng' Kon Tum

Tại VCK U.21 quốc gia 2023, U.21 SLNA là đội bị ảnh hưởng nặng nề nhất về mặt lực lượng, khi nhiều cầu thủ nổi bật như Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng đã lên đường sang Trung Quốc để chinh chiến cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 19). Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn ngôi sao sáng từ đội U.23 Việt Nam là Hồ Văn Cường và thủ môn Nguyễn Văn Việt trong đội hình. Trong đó, hậu vệ cánh sinh năm 2003 Văn Cường lỡ cơ hội dự ASIAD 19 vì không có tên trong danh sách sơ bộ. Ở phía ngược lại, U.21 Kon Tum được xem là "ngựa ô" khi vượt qua vòng đấu loại với vị trí đầu bảng B, nơi có sự xuất hiện của U.21 Đà Nẵng và U.21 HAGL.



Hồ Văn Cường (áo vàng) vào sân từ đầu hiệp 2 nhưng không thể giúp cho U.21 SLNA thoát khỏi trận thua KHẢ HÒA

Chạm trán với U.21 Kon Tum vào chiều 19.9 trên sân Vinh ở trận ra quân VCK U.21 quốc gia 2023, U.21 SLNA tung ra sân đội hình trẻ trung và không có sự xuất hiện của ngôi sao Hồ Văn Cường. Thiếu những cầu thủ xuất sắc nhất như Xuân Tiến, Nam Hải, Văn Cường… đội bóng xứ Nghệ không thể chơi lấn lướt trước những cầu thủ của U.21 Kon Tum. Dường như không có tình huống nào thực sự nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, HLV Phạm Bùi Minh đã tung hậu vệ phải Hồ Văn Cường và tài năng 17 tuổi Lê Đình Long Vũ vào sân. Với sự xuất hiện của 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam, U.21 SLNA đã chơi khởi sắc hơn so với hiệp 1. Mặc dù vậy, khi đội chủ nhà chưa thể khai thông bế tắc thì họ đã phải nhận "gáo nước lạnh" từ U.21 Kon Tum. Phút 76, Nguyễn Đăng Thọ có cú sút không tưởng từ góc hẹp để đánh bại thủ môn khoác áo đội 1 SLNA Nguyễn Văn Việt, đưa U.21 Kon Tum vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Nguyễn Đăng Thọ (bìa phải) ghi bàn tuyệt đẹp giúp U.21 Kon Tum giành 3 điểm đầy bất ngờ ở trận ra quân KHẢ HÒA

Ở trận đấu cùng ngày của bảng C, U.21 Long An cũng giành chiến thắng tối thiểu trước U.21 Đắk Lắk. Với kết quả này, sau lượt trận đầu tiên, U.21 Kon Tum và U.21 Long An chia nhau vị trí nhất bảng C khi cùng có 3 điểm, hiệu số +1. U.21 SLNA và U.21 Đắk Lắk là 2 đội xếp dưới của bảng C, với 0 điểm và hiệu số -1.