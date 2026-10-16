VDSC cùng eCloudvalley ứng dụng AI, nâng cấp trải nghiệm cho nhà đầu tư

Trợ lý ảo hỗ trợ đầu tư thông minh được triển khai trên các dịch vụ của Amazon Web Services (AWS), giúp nhà đầu tư tra cứu, tổng hợp và tiếp cận thông tin thuận tiện hơn. Sau khoảng một năm vận hành, giải pháp ghi nhận gần 47.000 lượt truy vấn và từng bước được mở rộng trong hệ sinh thái số của Rồng Việt.

Đưa AI đến đúng điểm chạm của nhà đầu tư

Trong quá trình theo dõi thị trường, nhà đầu tư phải tiếp cận nhiều nhóm thông tin liên quan đến cổ phiếu, thị trường, ngành, tin tức cũng như sản phẩm và dịch vụ. Việc tìm kiếm, đọc và sàng lọc từ nhiều nguồn có thể khiến quá trình tiếp cận thông tin mất nhiều thời gian và thao tác.

Từ bài toán này, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) phối hợp với eCloudvalley (ECV) ứng dụng AI trên AWS để nâng cấp hiDragon thành hiDragon x AI. Hệ thống cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, tra cứu và tổng hợp nhiều nhóm thông tin tại một điểm, qua đó hỗ trợ rút ngắn thời gian tìm kiếm và hạn chế việc phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng khi theo dõi thị trường.

Đội ngũ kỹ thuật VDSC và ECV thống nhất kế hoạch triển khai dự án

Một trong những nhóm thông tin được hiDragon x AI xử lý là tin tức kinh tế, tài chính, công bố của doanh nghiệp niêm yết và thông báo từ các Sở giao dịch chứng khoán. Hệ thống thu thập, tổng hợp và đánh giá khoảng 500 tin tức mỗi ngày theo ba nhóm: tích cực, tiêu cực và trung lập, hỗ trợ người dùng tiếp cận nhanh những diễn biến đáng chú ý trên thị trường.

hiDragon x AI được tích hợp trực tiếp trên smartDragon - nền tảng hỗ trợ đầu tư chứng khoán tối ưu - và liveDragon - bảng giá thông minh, đưa khả năng tra cứu bằng AI đến những điểm chạm quen thuộc của nhà đầu tư.

Gần 47.000 lượt truy vấn sau khoảng một năm vận hành

Sau khoảng một năm vận hành, hiDragon x AI ghi nhận 46.986 lượt truy vấn trong 11.704 phiên trò chuyện, tương đương trung bình 4,01 lượt truy vấn mỗi phiên.

Tỷ lệ tiếp tục sử dụng vào ngày kế tiếp đạt trung bình 87,5%, tăng 4,8 điểm phần trăm so với giai đoạn trước khi nâng cấp. Kết quả này cho thấy tín hiệu tích cực về mức độ tiếp tục sử dụng hiDragon x AI sau khi được nâng cấp.

Không chỉ phục vụ nhà đầu tư, hiDragon x AI còn được Rồng Việt ứng dụng trong các hoạt động chăm sóc khách hàng và tư vấn đầu tư, hỗ trợ tra cứu chính sách, sản phẩm và dịch vụ. Khả năng hoạt động 24/7 cũng giúp người dùng chủ động tìm kiếm thông tin ngoài giờ làm việc và giờ giao dịch.

Ông Nguyễn Đức Phương - Giám đốc Phòng Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Chứng khoán Rồng Việt cho biết: "hiDragon phiên bản AI là một minh chứng cụ thể cho định hướng chuyển đổi số của Rồng Việt, trong đó công nghệ được ứng dụng để giải quyết nhu cầu thực tế của nhà đầu tư, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ hiệu quả vận hành. Rồng Việt hướng đến xây dựng một hệ sinh thái tài chính - đầu tư số đồng bộ, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và AI theo hướng an toàn, trách nhiệm, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn".

Nâng tầm trải nghiệm tra cứu thông tin cùng hiDragon x AI trên smartDragon và liveDragon

VDSC và eCloudvalley phối hợp đưa AI vào vận hành

Với hiDragon x AI, VDSC xác định nhu cầu của nhà đầu tư, định hướng trải nghiệm sản phẩm và yêu cầu tích hợp với hệ sinh thái công nghệ hiện hữu; eCloudvalley đồng hành từ tư vấn, thiết kế đến triển khai, tích hợp và vận hành giải pháp trên AWS.

Từ những yêu cầu đó, eCloudvalley xây dựng kiến trúc AI phù hợp với môi trường vận hành của VDSC, trong đó các yêu cầu về bảo mật dữ liệu và tri thức nội bộ, phân quyền truy cập, giám sát hệ thống và khả năng mở rộng được xem xét xuyên suốt quá trình thiết kế và triển khai.

Ông Lê Nguyên Dũng (Giám đốc quốc gia, eCloudvalley Việt Nam) bắt tay cùng Bà Huỳnh Tú Hoa (Trưởng phòng Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Chứng khoán Rồng Việt)

Về công nghệ, hiDragon x AI được xây dựng trên Amazon Bedrock, sử dụng mô hình Claude 3.5 Sonnet của Anthropic và Amazon Bedrock Knowledge Bases để khai thác nguồn dữ liệu riêng của VDSC, từ thông tin cổ phiếu, ngành, tin tức đến sản phẩm và dịch vụ. Amazon API Gateway cũng được sử dụng để xử lý các yêu cầu từ những nền tảng mà nhà đầu tư sử dụng.

Việc triển khai hiDragon x AI nằm trong định hướng chuyển đổi số dài hạn của Rồng Việt. Trong giai đoạn 2021-2025, Rồng Việt dành hơn 183 tỷ đồng cho các dự án chuyển đổi số và đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT; đến cuối năm 2025, 19 trong tổng số 30 dự án đã hoàn thành và đi vào vận hành, 10 dự án tiếp tục được nghiên cứu hoặc triển khai, đồng thời 100% các dự án hạ tầng CNTT cốt lõi trong chiến lược giai đoạn này đã hoàn thành.

Trong giai đoạn 2026-2030, Rồng Việt tiếp tục tập trung đầu tư Big Data, AI và tối ưu nền tảng giao dịch số; với hiDragon x AI, VDSC định hướng tích hợp trợ lý ảo phiên bản AI trực tiếp trên iDragon, tiến tới kết nối sâu hơn giữa tra cứu thông tin, theo dõi thị trường, giao dịch và quản lý tài sản.

Ông Lê Nguyên Dũng, Giám đốc quốc gia, eCloudvalley Việt Nam chia sẻ: "Những kết quả ban đầu của hiDragon x AI cho thấy khi bài toán kinh doanh rõ ràng kết hợp với năng lực triển khai phù hợp, AI có thể vượt ra khỏi giai đoạn thử nghiệm để trở thành một phần trong hoạt động thực tế của doanh nghiệp. eCloudvalley kỳ vọng câu chuyện hợp tác cùng VDSC sẽ góp thêm một ví dụ thực tiễn về cách AI có thể được ứng dụng hiệu quả trong ngành tài chính - chứng khoán".