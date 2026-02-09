VĐV - Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt nhạc xuân và Giai điệu cuộc sống

Dự án được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến, phản ánh trọn vẹn một trăm trạng thái cảm xúc khác nhau, được chắt lọc từ những trải nghiệm sống, hành trình nghề nghiệp và tình yêu sâu sắc dành cho nghệ thuật âm nhạc.

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến đã chia sẻ những khoảnh khắc, những xúc tác sáng tạo đã thôi thúc anh viết nên các ca khúc đầy sức sống và chiều sâu cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của cuộc sống, mang tinh thần tích cực, giàu nhân văn, hướng đến việc lan tỏa yêu thương và cảm hứng sống thông qua âm nhạc.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến còn được biết đến là một trong những vận động viên Bowling xuất sắc nhất Việt Nam. Từ thể thao đỉnh cao đến nghệ thuật âm nhạc, hành trình của anh là minh chứng rõ nét cho tinh thần bền bỉ, sáng tạo và cống hiến không ngừng.

Vũ Hữu Chiến hiện là doanh nhân- CEO, dẫn dắt nhiều tập đoàn và hiệp hội hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau; đồng thời là vận động viên Bowling hàng đầu Việt Nam. Với niềm đam mê và tinh thần sáng tạo bền bỉ, doanh nhân- nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến khẳng định rằng: dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, kinh doanh hay âm nhạc với anh, không chỉ là đam mê mà còn là con đường lan tỏa yêu thương và cảm xúc tích cực đến cộng đồng.