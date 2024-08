VĐV nôn mửa ngay ở vạch đích vì nước sông Seine... quá bẩn?

Bất chấp hoài nghi về chất lượng nước sông Seine có thể bị nhiễm khuẩn E.coli ở nồng độ vượt quá ngưỡng cho phép, môn Triathlon, trong đó có nội dung bơi trên sông Seine, vẫn diễn ra vào tối 31.7 (theo giờ Việt Nam) trong khuôn khổ Olympic Paris.

Sau 3 màn tranh tài căng thẳng ở các môn bơi, đua xe đạp và chạy, Alex Yee (Anh) đã vượt qua Hayden Wilde (New Zealand) ở khúc cua cuối cùng của chặng đua để giành HCV nội dung Triathlon cho nam. Wilde về đích ở vị trí thứ hai và VĐV người Pháp Leo Bergere giành HCĐ

Ở nội dung dành cho nữ, VĐV Cassandre Beaugrand (Pháp) thể hiện sức mạnh áp đảo khi bỏ xa Julie Derron của Thụy Sĩ để đoạt HCV, trong khi Beth Potter của Anh giành huy chương đồng.

Các VĐV kiệt sức sau ba phần thi X

Dù Triahtlon kết thúc trọn vẹn, nhưng môn thi này vẫn nảy sinh tranh cãi, trong bối cảnh chất lượng nước sông Seine bị hoài nghi sau nhiều cuộc thử nghiệm, sàng lọc của chủ nhà Pháp. Máy quay đã ghi lại được khoảnh khắc VĐV Tyler Mislawchuk (Canada) nôn mửa ở vạch đích sau khi kết thúc cả ba phần thi.

"Chưa rõ nguyên nhân Mislawchuk nôn mửa là do kiệt sức, hay do nước sông Seine quá bẩn, cần nhấn mạnh rằng VĐV gần như kiệt sức, trong bối cảnh chất lượng nước sông là vấn đề được bàn đến nhiều ngay từ trước Olympic", tờ New York Post đánh giá.

Mislawchuk về đích thứ chín với thời gian 1 giờ 44,25 phút. Chia sẻ sau cuộc thi, VĐV 29 tuổi này cho biết anh đã nôn tổng cộng 10 lần trong suốt hành trình.

Trước khi môn Triathlon được tổ chức tối 31.7, cuộc thi đã bị hoãn tới hai lần do chất lượng nước sông Seine không đáp ứng tiêu chuẩn của World Triahtlon (cơ quan quản lý môn Triathlon).

Mùa hè Olympic Paris: Sông Seine ô nhiễm, nắng nóng gay gắt

"Để các VĐV thi đấu, nước sông Seine cần được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo tuân thủ ngưỡng nước đã được thiết lập của World Triathlon để đáp ứng tiêu chuẩn bơi lội", đại diện World Triathlon thông báo.

Sông Seine bị chê là nước quá bẩn AFP

Các cuộc thử nghiệm độc lập cho thấy thành phần E.coli trong nước sông đã tăng đáng kể sau trận mưa lớn vào cuối tuần qua. Theo CBS News, lượng mưa lớn vào cuối tuần, bao gồm cả cơn mưa tầm tã hôm khai mạc Olympic, đã dẫn đến lượng nước chảy vào hệ thống sông rất lớn và lượng nước chảy tràn có thể làm tăng mức độ vi khuẩn E.coli và sinh vật phù du, khiến việc bơi lội trở nên không an toàn.

Mực nước sông Seine hiện đã cao hơn nhiều so với mức bình thường trong tháng 7, chủ yếu là do lượng mưa quá lớn trong nhiều tháng qua. Lượng mưa ở Paris trong tháng 7 này gấp đôi lượng mưa thông thường. "Ở một số khu vực tại đường đua, chất lượng nước vẫn ở mức không thể chấp nhận được", World Triathlon cho biết.

Tuy nhiên vào rạng sáng 31.7, ban tổ chức khẳng định nước sông Seine đã đảm bảo. "Kết quả phân tích nước mới nhất, nhận được lúc 3 giờ 20 sáng, đã được World Triathlon đánh giá là tuân thủ, cho phép cuộc thi ba môn phối hợp diễn ra", thông cáo báo chí từ ban tổ chức Paris và World Triathlon cho biết. Do đó, cuộc thi tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch, thay vì tiếp tục bị dời lịch.