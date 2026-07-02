Vé bay mùa hè bất ngờ mang về 1 lượng vàng cho nữ hành khách Phú Thọ

Nụ cười rạng rỡ của chị Thùy Trang và gia đình khi bất ngờ nhận món quà may mắn 1 lượng vàng 999.9 sau chuyến bay cùng Vietjet

"Ban đầu tôi khá bất ngờ và chưa tin là thật nên đã hỏi bạn bè, kiểm tra lại trên website của Vietjet. Khi xác nhận trúng giải, tôi rất vui vì không nghĩ một chuyến bay với giá hợp lý lại mang đến may mắn lớn như vậy", chị Thùy Trang chia sẻ tại buổi trao giải sáng 27.6.

Tại lễ trao giải, không khí rộn ràng với nhiều cảm xúc bất ngờ, háo hức và những câu chuyện thú vị từ các hành khách may mắn trúng thưởng. Ngoài chị Thùy Trang, Vietjet còn trao giải thưởng 1 chỉ vàng 999.9 cho một hành khách nhí - cô bé Bảo Trâm (14 tuổi, Hà Nội). Với Bảo Trâm và mẹ là chị Thiều Hoa, đây không chỉ là một món quà giá trị mà còn là cột mốc đáng nhớ của cả gia đình.

Bảo Trâm và món quà tuổi 14 đáng nhớ sau chuyến bay mùa hè cùng gia đình

Những chuyến bay cùng Vietjet luôn là phần được Bảo Trâm mong chờ nhất trong mỗi hành trình cùng gia đình. Cô bé thích sự vui vẻ và nhiệt tình của các tiếp viên, những bữa ăn nóng hổi trên máy bay cùng cảm giác thoải mái suốt hành trình. Gia đình Bảo Trâm cũng cho biết Vietjet từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc cho các chuyến đi của cả nhà bởi sự thuận tiện, nhiều lựa chọn giờ bay và trải nghiệm luôn tràn đầy năng lượng.

Khởi động từ đầu năm 2026, chương trình "Bay Vietjet, nhận lộc vàng" nhanh chóng tạo sức hút lớn với hàng triệu hành khách nhờ cách tham gia đơn giản cùng loạt quà tặng giá trị như 1 lượng vàng, 12 chỉ vàng, 36 lượng bạc cùng nhiều E-voucher mua vé máy bay trị giá lên đến 15 triệu đồng. Với hơn 3,5 triệu mã dự thưởng được phát hành và hơn 8 triệu lượt theo dõi các kỳ quay số trên nền tảng số, chương trình đã mang đến không khí hào hứng cho nhiều hành khách mỗi khi chờ đợi "vận may cất cánh" cùng Vietjet.

Theo ông Tạ Hữu Thanh, Giám đốc Thương mại Vietjet, những chương trình tri ân như "Bay Vietjet, nhận lộc vàng" là cách hãng hàng không thế hệ mới mang thêm niềm vui và trải nghiệm thú vị đến cho hành khách bên cạnh các chuyến bay vui vẻ, thuận tiện. "Bên cạnh việc mở rộng mạng bay và khai thác thêm nhiều đường bay mới, Vietjet cũng mong muốn mang đến thêm nhiều cơ hội bay với chi phí hợp lý để ngày càng nhiều khách hàng có thể dễ dàng trải nghiệm các hành trình trong nước và quốc tế", ông Tạ Hữu Thanh chia sẻ.

Lễ trao thưởng "Bay Vietjet, nhận lộc vàng" cùng những hành khách may mắn của Vietjet

Sau thành công của đợt đầu tiên, chương trình "Bay Vietjet, nhận lộc vàng" dự kiến sẽ trở lại từ tháng 9.2026 với hình thức mới, quy mô giải thưởng hấp dẫn hơn cùng thêm nhiều cơ hội trúng thưởng giá trị cho hành khách trên mỗi hành trình bay.