Ngày 6.11, Công an Q.1 (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính P.M.P.B (36 tuổi) và D.C.K (33 tuổi, cùng quốc tịch Pháp) về hành vi người nước ngoài đi lại trên lãnh thổ Việt Nam mà không mang theo hộ chiếu và người nước ngoài nhập cảnh hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Vẽ bậy ở TP.HCM, 2 người nước ngoài bị trục xuất khỏi Việt Nam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tổng số tiền mà cơ quan chức năng xử phạt là 12,9 triệu đồng/người, đồng thời kết hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với 2 người này là trục xuất khỏi Việt Nam.

Trước đó, qua công tác tuần tra, Công an Q.1 phát hiện 2 người nước ngoài nói trên đang có hành vi phun sơn, vẽ bậy lên vách công trình trên đường Nguyễn Trãi (P.Bến Thành). Công an thu giữ gần 20 bình phun sơn và cọ các loại. Tại thời điểm kiểm tra, 2 người này không xuất trình được hộ chiếu, công an đã đưa về trụ sở để làm việc.

Làm việc với công an, cả 2 khai rủ nhau mua nhiều loại bình xịt, cọ vẽ để vẽ lên nhiều địa điểm khác tại TP.HCM. Công an đã đưa 2 người nước ngoài đến hiện trường để lau chùi, khắc phục hậu quả.

Nhận thấy hành vi nói trên gây ra hiệu ứng lan truyền, tác động xấu đến một số người nước ngoài tới Việt Nam, thực hiện hành vi phun sơn, vẽ bậy tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị nên Ban giám đốc Công an TP.HCM và Công an Q.1 đã quyết định xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.