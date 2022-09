Về đến Việt Nam, giá bán Honda ADV350 cao gấp đôi xe tại Thái Lan

Sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, kiểm định... lô xe Honda ADV350 “Made in Thailand” đầu tiên về Việt Nam vừa được các đại lý mở bán. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái lan, Honda ADV350 không được Honda Việt Nam phân phối mà thông qua một số đại lý không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu. Chính vì vậy, giá bán mẫu xe này bị đẩy lên cao hơn hàng trăm triệu đồng so với thị trường Thái Lan.

Cụ thể, theo thông tin Thanh Niên cập nhật, Honda ADV350 về Việt Nam hiện có 3 lựa chọn màu sắc (gồm đen, xám - đen và đỏ - đen), giá bán từ 340 - 350 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT). Việt Nam hiện là thị trường thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á phân phối Honda ADV350.

Trước đó, Honda ADV350 từng được mở bán chính hãng tại Thái Lan theo diện xe máy lắp ráp nội địa và đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu, mẫu xe này được bán với giá từ 181.900 baht cho bản tiêu chuẩn và 183.900 baht cho bản có hệ thống điều khiển bằng giọng nói HSVC. Mức giá này quy đổi tương đương 116,1 - 117,3 triệu đồng.

So với thị trường Thái Lan, bản Honda ADV350 về Việt Nam không khác biệt về thiết kế, công nghệ, tính năng, động cơ... và có hệ thống điều khiển bằng giọng nói HSVC. Tuy nhiên, giá bán Honda ADV350 tại Việt Nam lại cao hơn thị trường Indonesia 232 - 234 triệu đồng, tức giá bán mẫu xe này về Việt Nam đội lên gần gấp 3 lần so với giá bán ở Thái Lan. Thậm chí, nếu so với mẫu xe tay ga Honda Forza 350 từng về Việt Nam, giá bán của Honda ADV350 cũng cao hơn khoảng 50 triệu đồng.





Mức chênh lệch này một phần do Honda ADV350 về Việt Nam phải gánh thêm các khoản thuế, phí... đồng thời đại lý phân phối đẩy giá tăng lợi nhuận.

Honda ADV350 “Made in Thailand” được trang bị kính chắn gió với khả năng điều chỉnh độ cao 4 cấp độ, khoảng cách lên đến 133 mm. Đồng hồ hiển thị dạng màn hình điện tử LCD, hệ thống điều khiển bằng giọng nói HSVC, cổng sạc dạng USB Type C… Hệ thống khóa thông minh trên xe tích hợp 3 tính năng gồm báo vị trí đỗ, chống trộm, tắt tín hiệu từ xa.

Mẫu xe này dùng động cơ eSP+, 1 xi-lanh SOHC, 4 van làm mát bằng dung dịch, dung tích 330cc. Động cơ này có công suất 28,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Với mức giá lên đến 350 triệu đồng, Honda ADV350 hiện là mẫu xe có giá bán cao nhất phân khúc xe tay ga 350 phân khối tại Việt Nam.