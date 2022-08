3 xe máy nhập khẩu dưới 125 phân khối vừa tham chiến thị trường Việt Nam

Bất chấp sự nở rộ của xe máy điện hay xu hướng chuyển đổi sang sử dụng những dòng xe tay ga cao cấp nhiều tiện nghi của người Việt, phân khúc xe máy phổ thông 110 - 125 phân khối vẫn có “đất sống” tại thị trường Việt Nam. Với các yếu tố như thiết kế đơn giản, dễ sửa chữa, bảo dưỡng, động cơ tiết kiệm nhiên liệu... những mẫu xe máy 110 - 125 phân khối hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua xe và đề cao tính kinh tế.

Tại Việt Nam, thời gian gần đây phân khúc xe máy 110 - 125 phân khối đang nở rộ với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới. Tính từ đầu năm đến nay, ngoài Yamaha Janus thế hệ mới hay Yamaha Jupiter Finn lắp ráp trong nước, còn có sự xuất hiện của các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Hầu hết đều được nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia... được phân phối thông qua các đại lý không chính hãng chuyên kinh doanh xe nhập khẩu.

Dưới đây là thông tin chi tiết về 3 mẫu xe máy nhập khẩu dưới 125 phân khối vừa gia nhập thị trường Việt Nam:

Yamaha Gear 125

Nhập khẩu từ Indonesia, mẫu xe tay ga Yamaha Gear 125 do các đại lý kinh doanh xe máy nhập khẩu phân phối với 2 phiên bản, giá từ 34 - 36 triệu đồng. Yamaha Gear 125 là dòng xe tay ga phổ thông từng được Yamaha mở bán tại Indonesia từ cuối năm 2020 để hướng đến nhóm khách hàng trẻ hay những người đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, tiết kiệm để đi lại hàng ngày.

Mẫu xe này sở hữu các số đo dài, rộng, cao ở mức 1.870 x 685 x 1.060 (mm), chiều dài cơ sở 1.260mm, chiều cao yên 750 mm và khoảng cách gầm 160 mm. Kích thước này gần như tương đương mẫu Honda Vision. Các phiên bản Yamaha Gear 125 đều dùng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn SOHC dung tích 124,96 cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất 9,5 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Honda Wave 110i

Mẫu xe máy số phổ thông “đình đám” nhất thị trường xe máy Việt Nam những tuần qua. Được các đại lý xe máy không chính hãng tại TP.HCM nhập khẩu từ Thái Lan, Honda Wave 110i về Việt Nam với khá nhiều sự lựa chọn nhưng giá bán lên tới 73 - 80 triệu đồng, tương đương các dòng xe tay ga cao cấp hiện nay.





So với Honda Wave Alpha 110 tại Việt Nam, mẫu Wave 110i “Made in Thailand” có khá nhiều khác biệt từ kiểu dáng thiết kế, trang bị, tính năng cũng như mức tiêu hao nhiên liệu - vốn được xem là thế mạnh của dòng xe này. Honda Wave 110i 2022 phiên bản “Made in Thailand” sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.919 x 706 x 1.083 (mm), chiều dài cơ sở 1.227 mm, khoảng sáng gầm 132 mm và chiều cao yên ở mức 755 mm. So với Honda Wave Alpha 110 tại Việt Nam, mẫu xe này dài hơn 5mm, rộng hơn 18 mm, cao hơn 8 mm. Chiều dài cơ sở cũng nhỉnh hơn 3 mm.

Động cơ trên Honda Wave 110i 2022 vẫn là loại máy xăng xi-lanh đơn, 4 kỳ làm mát bằng không khí kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi. Tuy nhiên, động cơ này đã được tinh chỉnh lại cho mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,3 lít/100 km. Các phiên bản Honda Wave 110i “Made in Thailand” về Việt Nam lần này sử dụng phanh đĩa trước, phanh sau vẫn là phanh tang trống. Hệ thống treo gồm cặp phuộc ống lồng phía trước và hai lò xo trụ ở phía sau.

Yamaha Fazzio 125

Yamaha Fazzio 125 gia nhập thị trường Việt Nam theo diện xe máy nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, 6 lựa chọn màu sắc, giá bán từ 45 - 47 triệu đồng. Yamaha Fazzio hướng đến nhóm khách hàng trẻ và nhóm khách học sinh, sinh viên hay những người đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, tiết kiệm để đi lại hàng ngày. Mẫu xe này được trang bị đèn pha LED dạng tròn, mâm xe kích thước 12 inch, màn hình LCD tích hợp ứng dụng Yamaha Y-Connect, cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh để kết nối với xe.

Yamaha trang bị cho Fazzio 125 hybrid động cơ xi-lanh đơn dung tích 125 phân khối, công suất 8,3 mã lực tại vòng tua 6.500 vòng/phút, mô-men xoắn 10,6 Nm tại 4.500 vòng/phút. Động cơ này được hỗ trợ bởi động cơ điện khi tăng tốc trong thời gian khoảng 3 giây. Bánh trước dùng phanh đĩa nhưng chưa có hệ thống chống bó cứng phanh ABS.