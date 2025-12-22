Vẻ đẹp của những chiến sĩ thời bình

Triển lãm nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 – 10.12.2025) và 81 năm thành lập Quân đội nhân dân VN (22.12.1944 - 22.12.2025). Sự kiện nhằm tôn vinh những chiến sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm ẢNH: PHÚ LÂM

Hướng tới các ngày lễ trọng đại này, CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức cho hơn 40 hội viên đi sáng tác tại nhiều đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 7 như Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26, Lữ đoàn Pháo binh 75, Lữ đoàn Pháo binh 77, Trung đoàn 6 Bình Dương, Trung đoàn Minh Đạm Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung đoàn 10 rừng Sác Cần Giờ, Trung đoàn Gia Định, Tiểu đoàn Đặc công 60, Tiểu đoàn Hóa học 38, Trường Quân sự, địa đạo Củ Chi, Tiểu đoàn Thiết giáp, Tiểu đoàn Vệ binh – kiểm soát quân sự 31, các đơn vị Bộ đội biên phòng thành phố.

Tiêu diệt mục tiêu ẢNH: HỒ HỮU NHIỆM

Kiểm tra phương tiện ẢNH: TRẦN HIỀN

Diễn tập bảo vệ mục tiêu ẢNH: TRƯƠNG NGỌC MINH

Sẵn sàng ẢNH: KIỀU ANH DŨNG

Nữ dân quân ẢNH: HUỲNH HÙNG

Huấn luyện hợp đồng binh chủng ẢNH: SĨ BÌNH

Tuần tra Bến Đậu, xã đảo Thạnh An ẢNH: CHUNG VĂN HÓA

Lá chắn trên sông ẢNH: TRẦN CHÍ CƯỜNG

Vượt sông ẢNH: DƯƠNG QUỐC TRUNG

Huấn luyện chuyên sâu ẢNH: NGHIÊM THẾ LONG

Từ hàng ngàn bức ảnh, ban tổ chức đã chọn lọc 80 tác phẩm xuất sắc để giới thiệu trong triển lãm 80 năm hào khí miền Đông. Mỗi tác phẩm là một lát cắt sinh động, khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ miền Đông hôm nay – hăng say luyện tập trên thao trường, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của cha ông đi trước, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Triển lãm 80 năm hào khí miền Đông kéo dài đến hết ngày 28.12.2025.