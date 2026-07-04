Vẻ đẹp hiếm gặp của 'cánh đồng vàng' giữa biển Nhơn Hải

Từ trên cao nhìn xuống, rong mơ trải rộng như những cánh đồng vàng óng ánh, đu đưa uyển chuyển theo từng con sóng, tạo nên khung cảnh hiếm gặp ở làng chài Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Chính vẻ đẹp này đã giúp Nhơn Hải trở thành điểm đến hấp dẫn mỗi mùa hè.



Vào mùa rong mơ, biển Nhơn Hải như một cánh đồng vàng ẢNH: TRANG ANH

Chị Huỳnh Ngân (30 tuổi, ở TP.HCM) biết đến Hòn Khô (thuộc vùng biển Nhơn Hải) qua các video trên mạng xã hội. Sau khi trực tiếp trải nghiệm, chị bất ngờ bởi cảnh sắc ngoài đời còn đẹp hơn những hình ảnh từng xem.

Ít ai biết, để có được những cánh đồng rong khổng lồ như hiện nay là cả một quá trình thay đổi nhận thức của người dân với tài nguyên biển.

Trước đây, rong mơ từng bị người dân khai thác làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc phơi khô bán với giá thấp. Việc khai thác tràn lan không chỉ làm suy giảm nguồn rong mà còn ảnh hưởng đến các rạn san hô và hệ sinh thái ven biển.

Từ trên cao nhìn xuống, rong mơ trải rộng như những cánh đồng vàng óng ánh ẢNH: TRANG ANH

Nhận thấy giá trị lâu dài của nguồn tài nguyên này, chính quyền địa phương cùng cộng đồng cư dân thống nhất không khai thác rong mơ tự nhiên nhằm phục hồi hệ sinh thái.

Ông Huỳnh Quang Khánh (50 tuổi, ở Nhơn Hải), người gắn bó nhiều năm với nghề biển, cho biết trước kia mỗi mùa khai thác rong mơ, người dân có thể kiếm từ 10 - 20 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn lợi đó chỉ mang tính ngắn hạn.

Nhơn Hải hút du khách một phần cũng nhờ vẻ đẹp của rong mơ ẢNH: TRANG ANH

Theo ông Khánh, khi rong mơ được bảo vệ, các bãi rong phát triển tự nhiên, trở thành nơi cư trú và sinh sản của nhiều loài cá, tôm, mực. Nguồn lợi thủy sản dần phục hồi, trong khi cảnh quan biển lại trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc.

"Từ khi không còn bị khai thác, rong mơ phát triển dày đặc, tạo môi trường cho nhiều loài thủy sản sinh sống và phát triển. Cảnh quan biển cũng đẹp hơn, thu hút đông đảo du khách. Người dân chuyển sang làm dịch vụ du lịch nên có thu nhập ổn định, bền vững hơn trước", ông Khánh chia sẻ.

Hiện nhiều lao động địa phương tham gia đưa đón khách, hướng dẫn lặn ngắm san hô, vận hành bè nổi và các dịch vụ du lịch khác, với thu nhập khoảng 10 - 12 triệu đồng mỗi tháng vào mùa cao điểm.

Từng có thời điểm rong mơ bị khai thác ồ ạt để làm thực phẩm ẢNH: TRANG ANH

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút của mùa rong mơ Nhơn Hải là dịch vụ quay phim, chụp ảnh bằng máy bay không người lái (flycamm).

Anh Huỳnh Văn Thông (37 tuổi), thành viên Hợp tác xã Du lịch Nhơn Hải, nhận xét, vẻ đẹp của rong mơ được cảm nhận trọn vẹn nhất khi quan sát từ trên cao. Vì vậy, flycam trở thành phương tiện giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc độc đáo.

Hiện các tour tham quan Hòn Khô có giá khoảng 350.000 đồng mỗi khách, bao gồm di chuyển bằng ca nô, trải nghiệm bè nổi, lặn ngắm san hô và chụp ảnh, quay video bằng flycam.

Để phục vụ lượng khách lớn vào mùa hè, mỗi điểm chụp đều bố trí hai kỹ thuật viên điều khiển flycam phối hợp với bốn nhân viên cứu hộ dưới nước. Nhân viên vừa đảm bảo an toàn, vừa hướng dẫn du khách tạo dáng để ghi lại những góc quay đẹp nhất.

Sau mỗi chuyến đi, du khách thường nhận được hàng chục bức ảnh và nhiều đoạn video ngắn ẢNH: TRANG ANH

Sau mỗi chuyến đi, du khách thường nhận được hàng chục bức ảnh và nhiều đoạn video ngắn để lưu giữ hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo anh Thông, công việc tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Gió lớn và môi trường nước mặn khiến thiết bị dễ hư hỏng, từng có nhiều flycam bị mất tín hiệu hoặc rơi xuống biển, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Để duy trì hoạt động liên tục, các bộ pin phải được sạc liên tục bằng nguồn điện dự phòng, thậm chí tận dụng điện mặt trời trên các bè nổi.

Bên cạnh đó, toàn bộ thiết bị bay đều phải đăng ký và được cơ quan quân sự cấp phép. Mỗi ngày, lịch trình bay đều được thông báo với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn và tuân thủ quy định.

Từ khoảng tháng 5 đến tháng 7, vùng làng chài Nhơn Hải lại khoác lên mình một diện mạo khác với màu vàng rực rỡ ẢNH: TRANG ANH

Những người làm du lịch thừa nhận, chính những bức ảnh flycam đầu tiên do các nhiếp ảnh gia, nhà báo và kỹ thuật viên địa phương thực hiện đã góp phần đưa vẻ đẹp mùa rong mơ Nhơn Hải lan tỏa trên mạng xã hội. Từ một làng chài yên bình, Nhơn Hải dần trở thành điểm hẹn của nhiều du khách mỗi khi "cánh đồng vàng" giữa biển vào mùa.