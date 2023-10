Vẻ đẹp mới của nghệ thuật đồ họa trong triển lãm 'Đồng vọng'

Nghệ sĩ Quang Đại từng có triển lãm chữa lành mang tên "How are you these days?", tạm dịch là "Dạo này bạn thế nào?" vào năm 2022. Và mới đây nhất ngày 8.10, anh tiếp tục mang triển lãm "How are you these days?" đến La Montpensier, 15 Palais Royal, Paris (Pháp).