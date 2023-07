Vẻ đẹp nguyên sơ của Bảo Lâm – vùng nguyên liệu trà lớn tại Việt Nam

Vùng đất hớp hồn du khách bởi sự yên bình

Kể từ khi thành lập (năm 1994), huyện Bảo Lâm đã là một trong những vùng nguyên liệu chè lớn nhất tỉnh Lâm Đồng. Qua hơn 2/3 thế kỷ đầy thăng trầm, cây chè vẫn là cây "sống đời" đối với nông dân Bảo Lâm. Vùng cao nguyên gây ấn tượng với bất cứ ai khi đặt chân đến bởi khung cảnh làng bản cùng những dãy núi nhấp nhô, những em nhỏ luôn nở nụ cười tươi trên môi, khiến tâm hồn mỗi người trở nên an bình và lâng lâng hạnh phúc. Hình ảnh cánh rừng bát ngát, ngọn núi xa xa hay con suối gập ghềnh, quanh co của huyện tạo nên một khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với đô thị xô bồ, hiện đại và trên những con đường ấy, bất kì ai cũng có thể nhìn thấy những vườn trà xanh tươi mơn mởn.

Huyện Bảo Lâm là vùng trồng trà lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thế nhưng, có một điều ít ai biết, đó là ở vùng cao nguyên xa xôi Bảo Lâm, đằng sau những đồi chè xanh mướt, được "mẹ thiên nhiên" ưu ái cho các điều kiện lý tưởng để phát triển vùng nguyên liệu trồng trà, cuộc sống của người nông dân còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.



Con đường đến trường nhiều khó khăn của các em học sinh tại huyện Bảo Lâm.

Đó là nỗi nhọc nhằn của các hộ nông dân không có điều kiện để tiếp cận nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, trong đó phải kể đến nguồn nước sạch, hay sự thiếu thốn trên hành trình đến trường của trẻ nhỏ. Không khó để bắt gặp hình ảnh các em học sinh hàng ngày phải vượt qua nhiều khó khăn, nhọc nhằn đi đường xa xôi để đến trường, là quyển sách, trang vở đựng tạm bợ trong gùi tre hay balo đã bạc màu. Gian nan là vậy, nhưng trên khuôn mặt của các em luôn chứa đựng nét cười rạng rỡ mỗi giờ lên lớp hay khi được tham gia các trò chơi bổ ích cùng bạn bè.



Cùng trẻ em huyện Bảo Lâm nuôi dưỡng khát vọng đến trường

Được định danh là "vựa" trà nổi tiếng trên địa bàn tỉnh, thế nhưng việc đưa nước sạch vào đời sống vẫn là trăn trở của người dân và chính quyền huyện Bảo Lâm. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, huyện Bảo Lâm đặt mục tiêu đến năm 2025 có 98% người dân được dùng nước hợp vệ sinh, để hoàn thiện các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Bảo Lâm là một trong những vùng nguyên liệu trà của nhãn hàng C2 thuộc Công ty TNHH URC Việt Nam. Từ vùng nguyên liệu này, thức uống mang hương vị bản địa, gắn liền mạch nguồn văn hóa Việt đã đi muôn nẻo.

Đối với Công ty TNHH URC Việt Nam, theo đuổi chiến lược theo đuổi giá trị bền vững, Công ty xác định luôn đảm bảo ba yếu tố: môi trường - xã hội - quản trị doanh nghiệp. Một cách thầm lặng và bền bỉ, hoạt động trách nhiệm xã hội trở thành nhiệm vụ nhân văn mà doanh nghiệp mong muốn thực hiện để đảm bảo cho các em học sinh vùng cao một môi trường học tập an toàn, lành mạnh và Bảo Lâm là một trong những địa phương mà URC Việt Nam sẽ đồng hành lâu dài.

Kể từ năm 2022, Công ty TNHH URC Việt Nam đã kết nối cùng huyện Bảo Lâm để trao tặng máy lọc nước cho các xã Lộc Lâm, Lộc Nam, gần đây nhất là tặng máy lọc nước và cặp sách cho học sinh tại trường Tiểu học & THCS Lê Lợi, xã Lộc Tân. Những chiếc máy lọc nước áp dụng công nghệ màng lọc RO từ Mỹ hay cặp sách có chức năng chống gù lưng và chống thấm nước được nhãn hàng Trà xanh C2 thuộc URC Việt Nam trao tặng góp phần hỗ trợ quá trình học tập và phát triển của trẻ. Nhờ đó, bà con nông dân ở vùng trồng trà tập trung sản xuất, mở rộng vùng nguyên liệu lớn, mang những sản phẩm chất lượng đến người tiêu dùng.

Nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội được nhãn hàng Trà xanh C2 thuộc URC Việt Nam triển khai tại vùng trồng trà Bảo Lâm, Lâm Đồng.

"URC Việt Nam sẽ tích cực triển khai các hoạt động vì cộng đồng tại vùng trồng trà, mang đến hiệu quả bền vững. Chúng tôi tin tưởng rằng với dự án này, một chương mới sẽ được mở ra trong hành trình phát triển của vùng trồng trà trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng", Ông Lê Hữu Trí – đại diện Công ty TNHH URC Việt Nam nhấn mạnh.".



Mong muốn lan toả vẻ đẹp của vùng nguyên liệu cũng như giá trị tốt đẹp của hành động chung tay vì cộng đồng, URC Việt Nam vừa thực hiện một MV đầy xúc động về hành trình đến trường của các em học sinh ở huyện Bảo Lâm. Trong MV này, khán giả không chỉ bắt gặp vẻ đẹp bình yên trên cao nguyên, sự hồn nhiên trong ánh mắt, nụ cười trẻ thơ mà còn là ý chí mạnh mẽ của mỗi em học sinh, chuyên chở theo bao ước mơ tuổi thơ trên hành trình tới trường. MV dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 20/07 tới.

Niềm vui khi được sử dụng nguồn nước đạt chuẩn tại vòi của các em nhỏ tại huyện Bảo Lâm

Việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng, hướng tới vùng nguyên liệu của nhãn hàng C2 thuộc URC Việt Nam mở ra tương lai khai thác tối đa tiềm năng của huyện Bảo Lâm nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Từ đây, bà con sớm cải thiện điều kiện sống, trẻ nhỏ được đến trường học tập, nghề trồng nguyên liệu phát triển hướng bền vững, gia tăng giá trị kinh tế của các sản phẩm của nhãn trà xanh C2 thuộc URC Việt Nam.