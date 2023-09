Trong khi nhan sắc vẫn đang nở rộ, sự nghiệp diễn xuất của Megan Fox lại không có nhiều đột phá mặc dù thời gian qua cô liên tục xuất hiện trong các dự án: Till Death, Midnight in the Switchgrass, Big Gold Brick, Johnny & Clyde… Trong bộ phim The Expendables 4 vừa ra rạp, mỹ nhân này cũng không có nhiều cơ hội tỏa sáng vì nhân vật của cô không được khai thác sâu