Vẻ đẹp thách thức thời gian của siêu mẫu Heidi Klum

Từng chinh phục sàn catwalk với danh hiệu siêu mẫu hàng đầu, Heidi Klum còn lấn sân sang điện ảnh với vai diễn trong bộ phim đình đám Sex and the City, đồng thời khẳng định bản lĩnh ở vai trò nhà sản xuất truyền hình và một doanh nhân thành đạt.

Tự tin tỏa sáng bất chấp tuổi tác

Heidi Klum thường xuyên diện bikini hoặc những trang phục táo bạo và tin rằng bước sang tuổi 50 không đồng nghĩa với việc đã qua thời đỉnh cao Ảnh: Instagram heidiklum

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí People hồi cuối tháng 7, "thiên thần" Victoria's Secret người Đức đầu tiên, đồng thời là mẹ của 4 người con - Heidi Klum khẳng định cô không bao giờ để tuổi tác trở thành giới hạn: "Với tôi, tuổi tác không phải vấn đề. Tôi không hề xấu hổ về tuổi hay cơ thể mình. Tôi nghĩ ai cũng nên làm điều mình muốn".

"Quan niệm sai lầm lớn nhất về việc ở độ tuổi 50 là bạn đã kết thúc rồi. Nhưng bạn không hề bị đặt lên kệ đâu. Bạn vẫn ở đây, vẫn hiện diện. Đừng giấu mình khi 50 tuổi. Vẻ đẹp luôn thay đổi và tôi đón nhận sự thay đổi đó. Cuộc sống sẽ thật nhàm chán nếu mọi thứ cứ mãi như cũ", Heidi Klum chia sẻ.

Mỹ nhân 7X vừa tái xuất ấn tượng tại chương trình thực tế Project Runway mùa 21 sau 8 năm vắng bóng Ảnh: Instagram heidiklum

Mùa hè này, người đẹp sinh năm 1973 thường xuyên được bắt gặp khoe vóc dáng săn chắc trong những bộ bikini nhỏ khi đi nghỉ cùng chồng - nhạc sĩ Tom Kaulitz, 36 tuổi.

Nữ siêu mẫu cũng nhớ lại những ngày đầu trong sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của mình, khi giới người mẫu còn chưa có mạng xã hội: "Tôi đã chụp ảnh nội y từ năm 1992, trước cả khi có Instagram. Với tôi, điều này chẳng hề mới mẻ. Suốt 15 năm qua, nhiều người bắt đầu làm những gì tôi đã làm từ 30 năm trước. Giờ thì thay vì chụp đồ lót cho tạp chí, tôi đăng ảnh lên Instagram. Vẫn là một việc thôi".

Với Heidi Klum, vẻ đẹp không nằm ở việc níu giữ tuổi trẻ, mà là trân trọng bản thân ở mọi giai đoạn của cuộc đời Ảnh: Instagram heidiklum

Vốn nổi tiếng cởi mở, Heidi Klum thừa nhận cô thường tắm nắng bán nude tại nhà - điều vốn phổ biến ở một số quốc gia Âu Mỹ.

Tư duy của Heidi Klum phản ánh tinh thần của phong trào "yêu cơ thể" (body positivity) - khẳng định mọi người đều xứng đáng tự tin với cơ thể của mình, bất kể tuổi tác, hình dáng, kích cỡ hay diện mạo.

Vượt qua mọi giới hạn tuổi tác, Heidi Klum vẫn tỏa sáng trong vai trò là đại diện cho nhiều thương hiệu đồ bơi đình đám

Hiện tại, sau 8 năm vắng bóng, Heidi Klum đã chính thức trở lại trong vai trò người dẫn chương trình cho mùa thứ 21 của Project Runway, phát sóng từ ngày 31.7.2025



