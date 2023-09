Vẻ đẹp tươi trẻ của Thái Trác Nghiên ở tuổi 41

Thái Trác Nghiên cũng là một người lo xa. Trong chương trình Because they are friends hồi 2022, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ cô đã lập di chúc nhằm phân chia rõ ràng khối tài sản cá nhân cho các thành viên trong gia đình, phòng trường hợp mình đột ngột qua đời. Sao nữ Hồng Kông thậm chí chọn sẵn di ảnh cho bản thân và cứ 5 năm sẽ thay đổi một lần. "Tôi thường nghĩ về những điều tốt đẹp nhất và cả những trường hợp tồi tệ nhất. Đây là điều mà mẹ đã dạy cho tôi", cô giải thích