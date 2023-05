Vẻ đẹp Việt Nam trong cuộc thi ảnh quốc tế

Đáng chú ý ở hạng mục Cuộc sống đời thường, bức ảnh Thu hoạch cói của tác giả Lê Chí Trung đoạt giải nhì, chụp tại đồng cói Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên. "Tôi rất vui vì chụp được bức ảnh trên, thể hiện được niềm vui lao động hòa cùng vẻ đẹp của thiên nhiên lúc rạng đông. Công việc tuy vất vả nhưng người dân vẫn luôn lạc quan, vui tươi, hăng say lao động để duy trì nghề làm chiếu cói truyền thống hơn 100 năm tuổi ở Phú Tân", Chí Trung chia sẻ