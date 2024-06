Vé đi tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2026 cho Iraq và Indonesia, Việt Nam rời giải

I NDONESIA THẮNG THUYẾT PHỤC

Trước khi Thom Haye cứa lòng hiểm hóc bên ngoài vòng cấm để xuyên thủng lưới Philippines, có lẽ cũng không nhiều người tin Indonesia sẽ để lỡ cơ hội vàng lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong có quá nhiều ưu thế: "chảo lửa" Gelora Bung Karno với 78.000 chỗ ngồi, điểm số, quyền tự quyết, cùng rất nhiều hảo thủ trong đội hình như Thom Haye, Marselino Ferdinan, Rafael Struick, Justin Hubner, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Ragnar Oratmangoen… Ngôi sao Calvin Verdonk, người từng ghi 4 bàn sau 50 trận khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan, cũng ra mắt Indonesia ngay khi hoàn thành xong thủ tục nhập tịch. Một chi tiết nữa nói lên độ dày cực "khủng" của Indonesia, đó là sao trẻ Ivar Jenner phải ngồi dự bị. Sắp tới khi Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhập tịch xong 6 ngôi sao trẻ cho U.20 Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo sẽ còn cạnh tranh hơn nữa.

Đội tuyển Indonesia xuất sắc vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 Reuters

Với lực lượng vượt trội, không ngạc nhiên khi đội tuyển Indonesia áp đảo một Philippines chẳng còn mục tiêu. Trước trận, HLV Tom Saintfiet tuyên bố đội tuyển Philippines sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể, nhưng vỏn vẹn 3 buổi tập tại Indonesia cộng với thời gian thích nghi rất ngắn, khiến Philippines chịu bất lợi so với Indonesia vốn dĩ không phải di chuyển do trận trước cũng chơi trên sân nhà. Bàn thắng của Thom Haye là siêu phẩm, nhưng nếu thủ môn Kevin Mendoza không xuất sắc với ít nhất 3 tình huống cứu thua, Philippines đã thủng lưới từ sớm hơn.

HLV Shin Tae-yong

Đội Indonesia đi tiếp

Sau bàn mở tỷ số, Indonesia kiểm soát thế trận và tiếp tục xé lưới Philippines trong hiệp 2. Rizky Ridho chạy chỗ khôn ngoan để đánh đầu lái bóng vào góc xa ở phút 56, nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ vạn đảo. Dù Indonesia ép sân, nhưng không có thêm bàn thắng. Hạ Philippines 2-0, Indonesia đi tiếp với 10 điểm sau 6 trận, đứng nhì bảng F. Đội còn lại ở bảng F là Iraq đã có vé từ hai lượt trận trước đó.

Đ IỀU GÌ CHỜ ĐỢI ĐỘI TUYỂN VN?

Thực tế, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị sẵn kịch bản đội tuyển VN dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Sau cú đúp thất bại trước Indonesia khi ông Philippe Troussier còn nắm quyền, cơ hội của VN gần như đã hết. Bởi vậy, Hội đồng HLV quốc gia tham vấn cho VFF không đặt bất cứ mục tiêu gì cho HLV Kim Sang-sik ở hai trận đấu gặp Philippines và Iraq. Các cầu thủ sẽ nỗ lực kiếm điểm để cải thiện thứ hạng FIFA. Đồng thời, ông Kim có thời gian tìm hiểu học trò để xây dựng đấu pháp hợp lý, hàn gắn tập thể đã tổn thương quá nhiều khi ông Troussier còn làm việc.

Do thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup, đội tuyển VN sẽ góp mặt ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. 24 đội bóng được chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Dù chất lượng các đội ở sân chơi này khó sánh bằng vòng loại World Cup 2026, khi mạnh nhất thường chỉ có các đội ở nhóm 1 như Syria, Thái Lan, VN… nhưng tính chất căng thẳng lại rất lớn, do mỗi bảng đấu chỉ chọn một đội nhất đi tiếp. Do đó, đội tuyển VN không được mắc sai lầm, nếu muốn có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup.

Trước khi vòng loại Asian Cup 2027 khởi tranh từ tháng 3.2025, đội tuyển VN sẽ có 3 tháng chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Trong đó, quãng thời gian FIFA Days tháng 9, 10, 11 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều nhân tố mới. Dự kiến, ông Kim sẽ có ít nhất 3 trận giao hữu chất lượng để thử nghiệm đội hình và lối chơi. AFF Cup 2024 sẽ rất khó khăn, nếu nhìn vào các đối thủ trước tiên là cùng bảng với đội tuyển VN. Philippines đã tiến bộ, minh chứng là màn rượt đuổi tỷ số tối 6.6 mà đội tuyển VN phải nhờ tới bàn thắng ở phút 90+5 mới dứt điểm trận đấu. Indonesia ngày càng mạnh hơn với dàn sao nhập tịch, cùng lứa trẻ được đào tạo cho U.20 World Cup trước đây đang tiến dần độ chín. Chưa kể Thái Lan, Malaysia cũng giàu tham vọng, với những "quái kiệt" trên băng ghế chỉ đạo.

Thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khiến bóng đá VN phải nhìn lại mình, thay đổi kế hoạch để vãn hồi sức cạnh tranh ở Đông Nam Á. Khi các đối thủ đang tiến bộ, thầy trò ông Kim Sang-sik cũng phải nỗ lực hết mình.