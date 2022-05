Về Hà Nội trước một ngày để tránh tắc, các ngả đường vẫn ùn dài

Tối 2.5, một ngày trước khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, hàng dài các phương tiện đổ dồn về cửa ngõ của thủ đô. Trên các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 1B, dòng các phương tiện dài hàng cây số, nhích dần từng mét do quá đông người về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ. Tại cửa ngõ phía Nam của thủ đô, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường 100% quân số để phân luồng, chống ùn tắc.

"Tình hình giao thông của ngày hôm nay thì do tâm lý chung của người dân là muốn trở về thủ đô sớm để tránh ùn tắc vào ngày nghỉ lễ cuối cùng. Do đó, lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng đột biến. Đặc biệt là đường quốc lộ 1A và quốc lộ 1B. Lực lượng cảnh sát giao thông, cụ thể là đội CSGT số 14 đã bố trí lực lượng, khép kín địa bàn, tích cực phân luồng để đảm bảo cho người dân lưu thông được thông suốt, an toàn, tránh xảy ra ùn tắc và tai nạn.

Ứng trực để khi có sự cố, tai nạn thì có mặt ngay để giải quyết, để tránh gây ùn tắc kéo dài, đảm bảo cho người dân trở lại thủ đô làm việc, học tập được thuận lợi.

Tính đến ngày hôm nay, lực lượng CSGT của thủ đô ứng trực 100% quân số. Tại các nút giao trọng điểm sẽ bố trí tăng cường các tổ tuần tra hỗ trợ, phối hợp với nhau để đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt trong cả tuyến của mình", thượng úy Nguyễn Quang Tuấn, Đội CSGT số 14, Công an TP Hà Nội cho biết





Trên tuyến giao thông quốc lộ 1B, các phương tiện ô tô chỉ bị ùn ứ tại các điểm trạm thu phí và ngã tư Pháp Vân. Theo đại diện đơn vị thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, nhờ lượng phương tiện dán thẻ thu phí không dừng tăng lên gần 60% nên các làn cao tốc đã thông thoáng hơn nhiều so với trước đây.

"Chúng tôi cũng đã xây dựng phương án sẵn sàng xả trạm theo công điện 360 của chính phủ. Lưu lượng hiện nay có thể tăng lên 50 – 60% so với ngày thường. Lý do là đợt nghỉ lễ này kéo dài tận 4 ngày, thời tiết đẹp, công tác phát triển du lịch tương đối tốt nên các phương tiện có hiện tượng tăng cao... Bình quân mỗi ngày, lưu lượng xe qua trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ là 100.000 xe/ngày đêm. Lượng phương tiện dùng ETC đã tăng lên khá tốt. Trong tháng 3 mới đạt 40% thì tháng 4, các ngày nghỉ lễ đã tăng lên 57%", ông Vũ Ngọc Oánh, Phó TGĐ Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, chia sẻ.

Cũng theo đơn vị thu phí cao tốc, ngày 3.5 sẽ là ngày cao điểm ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Các đơn vị chức năng đã lên phương án phối hợp, phân luồng từ xa để giảm thiểu tình trạng giao thông ùn tắc sau kỳ nghỉ lễ.