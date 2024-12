Đoạn video đã thu hút cả triệu lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận cảm kích với hành động của người đàn ông đi xe máy đồng thời nhắc nhở phụ huynh phải dặn dò con kỹ càng khi đi ra đường.

Theo tìm hiểu, tình huống diễn ra ngày 9.12 tại ngã tư giao giữa đường Thịnh Lang và đường Trương Hán Siêu, TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Hình ảnh được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại.

Lời kể người kéo bé trai thoát hiểm trước điểm mù xe tải: 'Thấy nguy hiểm là đến cứu'

Công an TP.Hòa Bình cho biết, Đội CSGT Công an TP.Hòa Bình đã đến nhà tặng quà cho anh Tiến Anh. Cháu bé trong clip tên là học sinh lớp 3. Đại diện Công an TP.Hòa Bình cũng cho biết rất mong những việc làm tốt đó lan tỏa trong cộng đồng để góp phần xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, nhân ái. Đồng thời khuyến cáo các bận cha mẹ cần hướng dẫn cho con em nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn.