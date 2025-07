Về hồ Trị An xúc hến miễn phí: Trải nghiệm cuối tuần tuyệt vời

Những tuần gần đây, cứ vào chủ nhật là rất nhiều người kéo về hồ Trị An xúc hến. Tập trung nhiều nhất là đoạn gần cầu Chiến khu D, thuộc xã Mã Đà, tỉnh Đồng Nai cũ. Nay hợp nhất với thị trấn Vĩnh An và xã Trị An thành xã Trị An, tỉnh Đồng Nai mới.

Người dân bắt hến trên hồ Trị An, đoạn qua cầu Chiến khu D, thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai. Nơi này cách đập thủy điện Trị An khoảng 5 km ẢNH: LÊ LÂM

Khu vực này bình thường nước mênh mông, lênh láng nhưng hiện tại nước rút khá sâu, nhường chỗ cho cỏ xanh và lộ ra những bãi hến ẢNH: LÊ LÂM





Nước rút, hến nằm la liệt ở trên bờ ẢNH: LÊ LÂM

Còn dưới nước, hến nhiều vô kể. Mọi người cứ xuống xúc là có, dụng cụ chỉ là cái lồng quạt, hoặc rổ ẢNH: LÊ LÂM

Mọi người thường đi theo nhóm 2, 3 gia đình. Người lớn xúc hến, còn trẻ em thì tung tăng vọc nước ẢNH: LÊ LÂM

Anh Nguyễn Văn Nam, ngụ ở khu vực Khu công nghiệp Sông Mây (cách hồ khoảng 25km) cho biết nhóm anh đi 3 gia đình, 5 người. Chia ra người xúc, người nhặt ẢNH: LÊ LÂM

Những con hến được xúc lên từ hồ Trị An ẢNH: LÊ LÂM

Sau khi chia, một người trung bình được khoảng 10 kg hến. Số hến này mọi người cho biết về xào xúc bánh đa ẢNH: LÊ LÂM

Hồ Trị An có diện tích hồ chứa 323 km2, thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai. Hồ nhận nước từ 2 nhánh sông Đồng Nai và sông La Ngà. Nước hồ thường cạn đỉnh điểm vào khoảng tháng 6, tháng 7 hằng năm. Đến tháng 8, tháng 9 lại đầy ắp nước trở lại.