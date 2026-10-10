Vẻ nóng bỏng của Emoura Phạm - cô gái vừa giành á hậu 4 Miss Grand International

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Emoura Phạm vừa giành danh hiệu á hậu 4 tại cuộc thi Miss Grand International 2026. Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hiện đại cùng vóc dáng nóng bỏng.
Trong đêm chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra tại Thái Lan, người đẹp Emoura Phạm xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành thành tích á hậu 4. Kết quả này khiến người hâm mộ nước nhà tự hào bởi trong hành trình “chinh chiến” quốc tế, mỹ nhân sinh năm 2000 luôn có phần thể hiện ổn định, được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Thậm chí trước đêm chung kết, Missosology dự đoán ứng viên đến từ Việt Nam sẽ ghi tên mình vào top 2 chung cuộc.
Hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International
Khác với hình ảnh lộng lẫy khi xuất hiện trước truyền thông, Emoura Phạm chọn trang phục năng động, trẻ trung trong cuộc sống đời thường. Các thiết kế giúp người đẹp 10X tôn lên vẻ đẹp hiện đại ở tuổi 26
Ảnh: NVCC
Trong hành trình tranh tài tại Miss Grand International, Emoura Phạm cũng đối diện với không ít thử thách. Đáng chú ý là làn sóng tranh luận của khán giả trước bán kết, sau khi người đẹp và ê kíp hé lộ thiết kế dạ hội được lựa chọn cho đêm thi này. Vụ việc khiến mỹ nhân 10X phải thay đổi trang phục trước “giờ G”. Dù vậy, cô vẫn giữ tinh thần để thể hiện nổi bật trong bán kết
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