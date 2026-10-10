Vẻ nóng bỏng của Emoura Phạm - cô gái vừa giành á hậu 4 Miss Grand International

Trong đêm chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra tại Thái Lan, người đẹp Emoura Phạm xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành thành tích á hậu 4. Kết quả này khiến người hâm mộ nước nhà tự hào bởi trong hành trình “chinh chiến” quốc tế, mỹ nhân sinh năm 2000 luôn có phần thể hiện ổn định, được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Thậm chí trước đêm chung kết, Missosology dự đoán ứng viên đến từ Việt Nam sẽ ghi tên mình vào top 2 chung cuộc.

Hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Ở tuổi 26, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc lai ấn tượng khi có mẹ là người Việt, cha là người Anh. Mỹ nhân 10X sở hữu chiều cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 80-60-92 Ảnh: NVCC

Trước khi đến với Miss Grand International 2026, Emoura Phạm từng giành chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc trong nước. Cô được khen ngợi bởi vẻ đẹp hiện đại, luôn biết cách giữ năng lượng dù lịch trình căng thẳng. Nhiều khán giả yêu mến gọi mỹ nhân sinh năm 2000 là “bông hồng lai Việt - Anh” Ảnh: NVCC

Người đẹp còn gây chú ý với dự án xây 100 cây cầu dân sinh tại quê hương. Emoura Phạm nhận được sự ủng hộ của khán giả tại quê nhà khi “mang chuông đi đánh xứ người”. Từ lúc nhập cuộc, cô đã chinh phục mọi người không chỉ bởi sắc vóc mà còn vì khả năng giao tiếp tự tin, sự chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước truyền thông Ảnh: NVCC

Tại cuộc thi Miss Grand International 2026, Emoura Phạm cho thấy sự đầu tư về mặt hình ảnh khi không ngại biến hóa thông qua trang phục, kiểu tóc, lối trang điểm… Người đẹp 26 tuổi ưu tiên các thiết kế giúp tôn lên đường cong nóng bỏng. Lợi thế về mặt hình thể cũng được cô khai thác trong phần thi bikini với những bước catwalk tự tin hay màn xoay người trên sân khấu Ảnh: NVCC

Khác với hình ảnh lộng lẫy khi xuất hiện trước truyền thông, Emoura Phạm chọn trang phục năng động, trẻ trung trong cuộc sống đời thường. Các thiết kế giúp người đẹp 10X tôn lên vẻ đẹp hiện đại ở tuổi 26 Ảnh: NVCC

Trong phần thi trang phục dân tộc, Emoura Phạm mang lên sân khấu thiết kế Vinh quy bái tổ, lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống, từ đó tái hiện hình ảnh đoàn ngựa song hành như biểu tượng của vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn. Cô chia sẻ việc đưa Vinh quy bái tổ lên sân khấu là một khoảnh khắc khiến bản thân cảm thấy tự hào vì “tôi có thể quảng bá vẻ đẹp và tinh thần dân tộc Việt Nam đến với đấu trường quốc tế” Ảnh: NVCC





Trong hành trình tranh tài tại Miss Grand International, Emoura Phạm cũng đối diện với không ít thử thách. Đáng chú ý là làn sóng tranh luận của khán giả trước bán kết, sau khi người đẹp và ê kíp hé lộ thiết kế dạ hội được lựa chọn cho đêm thi này. Vụ việc khiến mỹ nhân 10X phải thay đổi trang phục trước “giờ G”. Dù vậy, cô vẫn giữ tinh thần để thể hiện nổi bật trong bán kết Ảnh: NVCC