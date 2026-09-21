Về quê mà vẫn gần TP.HCM: Thế hệ gia đình 8X - 9X và 'dòng chảy thời đại'

Sau hơn một thập kỷ, khi sự nghiệp dần ổn định, con cái lớn lên và cha mẹ bước sang tuổi già, một câu hỏi bắt đầu xuất hiện: Chặng đường tiếp theo của gia đình sẽ ở đâu? Với nhiều gia đình 8X - 9X, quê không chỉ là nơi trở về dịp Tết hay giỗ chạp. Hạ tầng, công nghiệp và các đô thị mới tại cửa ngõ miền Tây đang mở ra một lựa chọn khác.

Khi "trở về" không còn đồng nghĩa với từ bỏ cơ hội

Với nhiều người miền Tây thế hệ 8X - 9X, rời quê là một phần của hành trình trưởng thành. Họ tìm việc, lập nghiệp tại Bình Dương cũ, TP.Đồng Nai, TP.HCM với niềm tin rằng đô thị lớn sẽ mang đến công việc ổn định và một tương lai rộng mở.

Vùng kinh tế trọng điểm phía nam vẫn thu hút lượng lớn lao động nhờ nền tảng công nghiệp, dịch vụ và đô thị phát triển.

Nhưng phía sau cơ hội là những đánh đổi khó đo đếm bằng thu nhập. Con trẻ lớn lên giữa phố thị nhưng ít thời gian bên ông bà, những cuộc sum họp nhiều khi chỉ gói gọn trong vài ngày lễ, Tết. "Có lúc tôi nghĩ, không lẽ mình cứ xa quê như vậy suốt đời", anh Minh, 38 tuổi, quê Đồng Tháp, chia sẻ.

Từ mong muốn đó, gia đình anh tìm một nơi không quá xa TP.HCM, thuận tiện cho công việc, con cái và rút ngắn khoảng cách với cha mẹ hai bên. Sau nhiều lần cân nhắc, họ lựa chọn Phân khu River thuộc Khu đô thị công nghiệp Dragon Eden tại Lương Hòa, Tây Ninh.

"Chúng tôi không thiếu lựa chọn. Nhưng khi đặt mọi yếu tố lên bàn cân, phân khu River cho tôi cảm giác đây có thể là nơi gia đình bắt đầu một cuộc sống khác trong khoảng 2 – 3 năm tới mà không phải cắt đứt hoàn toàn nhịp sống hiện tại."

Câu chuyện của anh Minh cũng phản ánh một chuyển dịch đáng chú ý: Rời trung tâm không còn đồng nghĩa với rời khỏi dòng chảy phát triển. Với một bộ phận gia đình trẻ, đó là cách giảm áp lực đô thị, tăng thời gian cho gia đình nhưng vẫn giữ khả năng tiếp cận việc làm, giáo dục và dịch vụ.

Hạ tầng và công nghiệp tạo lực kéo cho một lựa chọn sống mới

Nỗi nhớ quê có thể thôi thúc một người nghĩ đến chuyện quay về, nhưng để một gia đình thực sự an cư, yếu tố quyết định vẫn là giao thông, việc làm, giáo dục, y tế và chất lượng môi trường sống.

Tại Lương Hòa, khoảng cách kết nối với TP.HCM đang dần được rút ngắn nhờ các dự án giao thông liên vùng. Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh đã thông xe kỹ thuật, tạo thêm hướng tiếp cận khu Tây thành phố. Trong tương lai, khi kết nối với Võ Văn Kiệt nối dài và Vành đai 3, việc di chuyển giữa khu vực này với TP.HCM được kỳ vọng thuận tiện hơn.

Với những vùng đất đang chuyển mình, các đô thị xanh dần hình thành không gian sống trọn vẹn, đủ đầy cho những người muốn trở về

Sự thay đổi về hạ tầng mở rộng phạm vi lựa chọn nơi ở của các gia đình trẻ. Trong bối cảnh trung tâm chịu áp lực về mật độ dân cư, chi phí nhà ở và không gian sinh hoạt, những vùng cận kề như Lương Hòa có thêm lợi thế. "Ở quê mà vẫn gần TP.HCM" vì thế dần trở thành một phương án thực tế.

Bên cạnh giao thông, nền tảng công nghiệp mới cũng tạo thêm lực hút cho khu vực. Đối diện Phân khu River là cụm công nghiệp sinh thái Tandoland và Prodezi quy mô khoảng 650 ha. Sự hình thành của các khu công nghiệp được kỳ vọng kéo theo dòng vốn, lao động kỹ thuật, chuyên gia cùng nhu cầu về nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại và dịch vụ.

Nếu trước đây nhiều người rời quê vì thiếu việc làm, sự phát triển của các cực kinh tế mới đang thu hẹp khoảng cách giữa "quê" và "nơi lập nghiệp". Với thế hệ đã sống nhiều năm ở đô thị, trở về có thể là lựa chọn cân bằng hơn: giảm áp lực trung tâm nhưng vẫn trong mạng lưới kinh tế vùng trọng điểm phía nam.

Không gian sống trở thành một phần của bài toán an cư

Tại phân khu River, hệ tiện ích được quy hoạch theo hướng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình, với khoảng 2,2 ha dành cho trường học liên cấp, 1 ha cho trung tâm y tế, 1,1 ha công viên ven kênh Thầy Mười, đồng thời kết nối với công viên Eden Park rộng 2,1 ha.

Theo định hướng của đơn vị phát triển Mai Bá Hương, phân khu River theo đuổi triết lý "Blue Mind – Tâm thanh, trí lành", lấy mặt nước, cây xanh và ánh sáng tự nhiên làm những thành tố quan trọng trong tổ chức không gian.

Gần cha mẹ, tận hưởng không gian thanh bình nhưng vẫn, đủ gần với cơ hội việc làm, đủ gần với trung tâm TP.HCM sôi động

Với trẻ nhỏ, đó là điều kiện để có thêm những trải nghiệm ngoài trời, gần gũi thiên nhiên. Với người trưởng thành, không gian xanh và mặt nước tạo khoảng chuyển sau những giờ làm việc căng thẳng. Với người lớn tuổi, sống gần con cháu trong môi trường ít áp lực hơn mang lại giá trị mà tiện nghi vật chất khó thay thế.

Sau nhiều năm đi xa, không ít người bắt đầu hiểu rằng thành công không chỉ nằm ở việc tiến gần trung tâm thành phố. Đôi khi, đó là nơi đủ gần cha mẹ, đủ rộng cho con lớn lên, đủ bình yên để tái tạo năng lượng nhưng vẫn không tách rời cơ hội của thời đại. Vì thế, hành trình trở về của thế hệ 8X - 9X hôm nay có thể là bước chuyển sang một giai đoạn trưởng thành hơn, khi con người đã đi đủ xa để biết điều gì thực sự cần giữ lại.

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Sales Gallery Dragon Eden - 2012 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM.

2012 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM. Email : info@mbh.com.vn

: info@mbh.com.vn Hotline: 0833 089 089

0833 089 089 Website:https://dragoneden.vn/



