    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Vẻ quyến rũ của mỹ nhân Hải Phòng thi Siêu mẫu quốc tế 2026

    Thạch Anh
    Thạch Anh
    Được trao cơ hội tranh tài tại Siêu mẫu quốc tế, Mai Anh tích cực chuẩn bị các kỹ năng cần thiết, đặt mục tiêu tiếp nối thành tích ấn tượng của Bùi Quỳnh Hoa ở sân chơi này.

    Mai Anh - người đẹp Hải Phòng từng vào top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025 vừa được công bố là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu quốc tế 2026, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18 đến 24.10.2026. Chân dài 9X được Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trao sash (dải băng) và động viên trước ngày lên đường “mang chuông đi đánh xứ người". 

    Đón nhận sự động viên này, Mai Anh không giấu được xúc động, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để tiếp nối hành trình của Bùi Quỳnh Hoa, tự tin tỏa sáng và chinh phục thành tích ấn tượng tại đấu trường quốc tế.

    Mục tiêu của Mai Anh tại Siêu mẫu quốc tế

    Mai Anh sinh năm 1996, đến từ Hải Phòng. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-65-94. Tại Miss Cosmo Vietnam 2025, người đẹp 30 tuổi từng ghi tên mình vào top 10 chung cuộc, giành giải phụ Người đẹp thể thao. Trước đó, cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

    Ảnh: Ji Nguyễn

    Chia sẻ về quyết định tham gia Siêu mẫu quốc tế 2026, Mai Anh cho biết đây không chỉ là một sân chơi mà còn là nơi tôn vinh bản lĩnh, phong cách và sự đa dạng của người mẫu. Người đẹp sinh năm 1996 xem cuộc thi là cơ hội để vượt qua vùng an toàn của bản thân, học hỏi thêm nhiều điều mới

    Ảnh: Ji Nguyễn

    “Hơn hết, tôi muốn mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, bản lĩnh đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đây cũng là bước đệm để tôi phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ”, Mai Anh bày tỏ

    Ảnh: Ji Nguyễn

    Trước đó, Mai Anh dành thời gian tập luyện catwalk, tạo dáng, biểu cảm trước ống kính… Ngoài ra, cô còn trau dồi tiếng Anh cùng các kỹ năng giao tiếp, ứng xử… và tìm hiểu về các thí sinh tranh tài. “Tôi tin rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về ngoại hình lẫn nội tâm sẽ giúp bản thân tự tin tỏa sáng tại đấu trường quốc tế”, Mai Anh chia sẻ

    Ảnh: Ji Nguyễn

    Dù đã có kinh nghiệm trên sàn diễn thời trang cũng như trong vai trò huấn luyện viên catwalk, Mai Anh vẫn không tránh khỏi áp lực. “Tôi luôn nhắc mình giữ tinh thần thoải mái, tập trung vào mục tiêu và tận hưởng hành trình. Với tôi, áp lực không phải là rào cản mà là cơ hội để bứt phá và tạo nên điểm nhấn”, người mẫu 30 tuổi chia sẻ

    Ảnh: Ji Nguyễn

    Đến với Siêu mẫu quốc tế, mục tiêu lớn nhất của Mai Anh là thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình. “Tôi mong muốn giành được thứ hạng cao ở cuộc thi, nhưng hơn hết là để lại dấu ấn đẹp về hình ảnh người mẫu Việt Nam trong lòng ban giám khảo, bạn bè quốc tế và khán giả”, người đẹp cho hay

    Ảnh: Ji Nguyễn

    Mai Anh nói thêm bản thân cũng đặt mục tiêu học hỏi thêm nhiều kỹ năng, mở rộng mạng lưới kết nối trong ngành thời trang quốc tế. Cô nhấn mạnh: “Sau cuộc thi, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của thời trang Việt”

    Ảnh: Ji Nguyễn

    Siêu mẫu quốc tế là một trong những cuộc thi tìm kiếm người mẫu, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang và văn hóa. Trước đó, Việt Nam từng 2 lần giành quán quân ở đấu trường này, là thành tích của Dương Nguyễn Khả Trang năm 2018 và Bùi Quỳnh Hoa năm 2022. Năm nay, Siêu mẫu quốc tế được tổ chức tại Thái Lan. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 24.10. 

    Tin liên quan

    Việt Nam giành chiến thắng tại 'Siêu mẫu quốc tế 2022'

    Việt Nam giành chiến thắng tại 'Siêu mẫu quốc tế 2022'

    Bùi Quỳnh Hoa khiến người hâm mộ tự hào khi mang về giải thưởng cao nhất ở cuộc thi Super Model International 2022 (Siêu mẫu quốc tế).

    Khám phá thêm chủ đề

    Siêu mẫu quốc tế Mai Anh Miss Cosmo Vietnam Bùi Quỳnh Hoa

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận