Vẻ quyến rũ của mỹ nhân Hải Phòng thi Siêu mẫu quốc tế 2026

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Được trao cơ hội tranh tài tại Siêu mẫu quốc tế, Mai Anh tích cực chuẩn bị các kỹ năng cần thiết, đặt mục tiêu tiếp nối thành tích ấn tượng của Bùi Quỳnh Hoa ở sân chơi này.
Mai Anh - người đẹp Hải Phòng từng vào top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025 vừa được công bố là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu quốc tế 2026, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18 đến 24.10.2026. Chân dài 9X được Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trao sash (dải băng) và động viên trước ngày lên đường “mang chuông đi đánh xứ người".
Đón nhận sự động viên này, Mai Anh không giấu được xúc động, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để tiếp nối hành trình của Bùi Quỳnh Hoa, tự tin tỏa sáng và chinh phục thành tích ấn tượng tại đấu trường quốc tế.
Mục tiêu của Mai Anh tại Siêu mẫu quốc tế
Siêu mẫu quốc tế là một trong những cuộc thi tìm kiếm người mẫu, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang và văn hóa. Trước đó, Việt Nam từng 2 lần giành quán quân ở đấu trường này, là thành tích của Dương Nguyễn Khả Trang năm 2018 và Bùi Quỳnh Hoa năm 2022. Năm nay, Siêu mẫu quốc tế được tổ chức tại Thái Lan. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 24.10.
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