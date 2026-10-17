Vẻ quyến rũ của mỹ nhân Hải Phòng thi Siêu mẫu quốc tế 2026

Mai Anh - người đẹp Hải Phòng từng vào top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025 vừa được công bố là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu quốc tế 2026, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18 đến 24.10.2026. Chân dài 9X được Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trao sash (dải băng) và động viên trước ngày lên đường “mang chuông đi đánh xứ người".

Đón nhận sự động viên này, Mai Anh không giấu được xúc động, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để tiếp nối hành trình của Bùi Quỳnh Hoa, tự tin tỏa sáng và chinh phục thành tích ấn tượng tại đấu trường quốc tế.

Mục tiêu của Mai Anh tại Siêu mẫu quốc tế

Mai Anh sinh năm 1996, đến từ Hải Phòng. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-65-94. Tại Miss Cosmo Vietnam 2025, người đẹp 30 tuổi từng ghi tên mình vào top 10 chung cuộc, giành giải phụ Người đẹp thể thao. Trước đó, cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Ảnh: Ji Nguyễn

Chia sẻ về quyết định tham gia Siêu mẫu quốc tế 2026, Mai Anh cho biết đây không chỉ là một sân chơi mà còn là nơi tôn vinh bản lĩnh, phong cách và sự đa dạng của người mẫu. Người đẹp sinh năm 1996 xem cuộc thi là cơ hội để vượt qua vùng an toàn của bản thân, học hỏi thêm nhiều điều mới Ảnh: Ji Nguyễn

“Hơn hết, tôi muốn mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, bản lĩnh đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đây cũng là bước đệm để tôi phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ”, Mai Anh bày tỏ Ảnh: Ji Nguyễn

Trước đó, Mai Anh dành thời gian tập luyện catwalk, tạo dáng, biểu cảm trước ống kính… Ngoài ra, cô còn trau dồi tiếng Anh cùng các kỹ năng giao tiếp, ứng xử… và tìm hiểu về các thí sinh tranh tài. “Tôi tin rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về ngoại hình lẫn nội tâm sẽ giúp bản thân tự tin tỏa sáng tại đấu trường quốc tế”, Mai Anh chia sẻ Ảnh: Ji Nguyễn

Dù đã có kinh nghiệm trên sàn diễn thời trang cũng như trong vai trò huấn luyện viên catwalk, Mai Anh vẫn không tránh khỏi áp lực. “Tôi luôn nhắc mình giữ tinh thần thoải mái, tập trung vào mục tiêu và tận hưởng hành trình. Với tôi, áp lực không phải là rào cản mà là cơ hội để bứt phá và tạo nên điểm nhấn”, người mẫu 30 tuổi chia sẻ Ảnh: Ji Nguyễn

Đến với Siêu mẫu quốc tế, mục tiêu lớn nhất của Mai Anh là thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình. “Tôi mong muốn giành được thứ hạng cao ở cuộc thi, nhưng hơn hết là để lại dấu ấn đẹp về hình ảnh người mẫu Việt Nam trong lòng ban giám khảo, bạn bè quốc tế và khán giả”, người đẹp cho hay Ảnh: Ji Nguyễn

Mai Anh nói thêm bản thân cũng đặt mục tiêu học hỏi thêm nhiều kỹ năng, mở rộng mạng lưới kết nối trong ngành thời trang quốc tế. Cô nhấn mạnh: “Sau cuộc thi, tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của thời trang Việt” Ảnh: Ji Nguyễn

Siêu mẫu quốc tế là một trong những cuộc thi tìm kiếm người mẫu, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang và văn hóa. Trước đó, Việt Nam từng 2 lần giành quán quân ở đấu trường này, là thành tích của Dương Nguyễn Khả Trang năm 2018 và Bùi Quỳnh Hoa năm 2022. Năm nay, Siêu mẫu quốc tế được tổ chức tại Thái Lan. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 24.10.