Vé số Vietlott Mega 6/45 trúng độc đắc 14,9 tỉ đồng được bán ra ở đâu?

Phạm Hữu
Phạm Hữu
16/04/2026 13:32 GMT+7

Sáng 16.4, Vietlott thông báo chiếc vé số của loại hình xổ số Mega 6/45 trúng giải độc đắc với số tiền 14,9 tỉ đồng được bán ra tại Nghệ An.

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 15.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01497 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 21 – 22 – 33 – 35 – 36 – 43.

Loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền lên đến 14.929.490.000 đồng. 

Sáng nay 16.4, Vietlott  xác định chiếc vé trúng độc đắc 14,9 tỉ đồng được bán ra tại tỉnh Nghệ An.

Cũng trong kỳ quay Mega 6/45 tối qua, hệ thống ghi nhận có 42 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.104 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 15.663 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Vé số Vietlott Mega 6/45 trúng độc đắc 14,9 tỉ đồng được bán ra ở đâu? - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 15.4

Trước đó, tối 10.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01495 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay trong kỳ này là: 07 - 08 - 10 - 16 - 28 - 35. Loại hình xổ số này ghi nhận có một người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn lên đến 79.143.240.000 đồng. Chiếc vé may mắn này được bán ra tại TP.HCM.

Ngay khi xác định có người trúng giải độc đắc, tiền thưởng của giải này trở về con số ban đầu là 12 tỉ đồng. 

Tin liên quan

Một người trúng độc đắc 14,9 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối nay

Một người trúng độc đắc 14,9 tỉ đồng vé số Vietlott Mega 6/45 tối nay

Tối 15.4, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 14,9 tỉ đồng.

Có 2 người cùng trúng 4,1 tỉ đồng vé số Vietlott, giải độc đắc tăng 87,7 tỉ

Vietlott kết quả xổ số xổ số tự chọn kết quả xổ số Vietlott hôm nay Meag 6/45
