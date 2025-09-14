Về 'thủ phủ' nuôi hươu sao - Kỳ 2: Thu trăm tỉ từ lộc nhung

C ON HƯƠU TRỊ GIÁ NỬA TỈ ĐỒNG

Về xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh (TT.Tây Sơn, H.Hương Sơn cũ), hỏi nhà ông Bùi Văn Lợi (71 tuổi) nuôi hươu sao thì ai cũng biết. Bởi gia đình ông là hộ nuôi hươu lâu năm, vừa đang sở hữu một con hươu chuẩn đực từng cho cặp nhung "khủng" nặng gần 5 kg, lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh từ trước đến nay.

Ông Lợi cho biết, sau mấy chục năm trời nuôi hươu sao, gia đình ông mới may mắn có được một con hươu mà hiện tại bất kỳ hộ chăn nuôi nào cũng ao ước. "Năm 2018, tôi mua một con hươu đực giống của một người dân trên địa bàn với giá 20 triệu đồng. Sau 3 năm chăm sóc, con hươu này cho lứa nhung đầu tiên nặng 1,7 kg. Năm tiếp theo, con hươu này mọc ra cặp lộc nhung lớn chưa từng có, nặng đến 4,8 kg. Với giá bán 11 triệu đồng/kg, tôi thu về được hơn 50 triệu đồng", ông Lợi phấn khởi nói.

Con hươu có cặp lộc nhung “khủng” nặng 4,8 kg của gia đình ông Lợi ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Lợi tự hào khi nói rằng cho đến nay chưa có con hươu nào trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phá được "kỷ lục" ấy, khiến con hươu của gia đình ông vẫn đang thuộc dạng "sao số". Chính vì hiếm có mà con hươu này có người trả mua đến 500 triệu đồng nhưng ông không bán. "Năm ngoái, con hươu này cho cặp nhung nặng 3 kg. Còn năm nay thì nhung mới mọc, chưa ước lượng được nhưng dự kiến trọng lượng chắc chắn không thua năm trước. Từ ngày con hươu này cho lộc, năm nào nó cũng có cặp lộc nhung lớn nhất trong đàn", ông Lợi xuýt xoa.

Xét về hình dáng bên ngoài, con hươu trị giá nửa tỉ đồng cũng chẳng có gì khác biệt trong số 50 con mà gia đình ông Lợi đang nuôi trong chuồng. Nhưng theo gia chủ, con hươu nặng hơn 70 kg này đã được ngành chuyên môn tỉnh Hà Tĩnh công nhận "đạt tiêu chuẩn đực giống". Và cũng chính con hươu này giúp ông Lợi "hái ra tiền" từ việc bán giống.

"Tôi không bán con hươu này là có lý do. Từ khi phát triển giống, các hươu con của con đực này sinh ra bán rất được giá, cao gấp đôi so với giá thị trường. Như năm ngoái, đàn hươu mẹ sinh được phối giống từ con hươu này đẻ ra được 17 hươu con. Một con hươu đực 3 tháng tuổi tôi bán với giá 45 triệu đồng, hươu cái thì 22 triệu đồng. Đắt như thế mà cũng không có mà bán. Những hộ dân mua hươu giống từ gia đình tôi về nuôi, có nhiều con ngay từ lứa đầu tiên đã cho cặp nhung nặng trên dưới 1 kg, chứng tỏ nguồn gien của con hươu bố rất đặc biệt", ông Lợi nói và cho biết thêm năm ngoái ông thu được khoảng 400 triệu đồng từ việc bán nhung và con giống.

Đối với ông Lợi, nuôi hươu không khó, thậm chí là rất nhàn. Điều quan trọng vẫn là phải tìm chọn được giống tốt. Trong giai đoạn hươu sinh sản và bắt đầu mọc lộc nhung, ngoài cho ăn các loại cỏ, lá cây hay trái cây thì cần bổ sung thêm thức ăn tinh bột. "Nói về bí quyết thì cũng chẳng có gì cả. Thời kỳ này, việc bổ sung chất tinh bột cho hươu là rất quan trọng. Tôi thường cho hươu ăn thêm ngô hạt và gạo nếp. Những thứ này sẽ bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho hươu mẹ trong quá trình mang thai và giúp nhung của hươu đực đạt trọng lượng cao hơn. Ngoài ra cũng cần bổ sung vào khẩu phần ăn hằng ngày cho hươu bằng muối khoáng. Còn để hươu bớt nhút nhát, khi cho ăn thì nên vuốt ve chúng, dần sẽ thành quen", ông Lợi bật mí.

Đ ỘC LẠ HƯƠU SAO CÓ 3 SỪNG

Cũng may mắn như gia đình ông Lợi, vợ chồng anh Nguyễn Thành Mậu (37 tuổi, ngụ thôn Bảo Trung, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh) đang có một con hươu vô cùng khác biệt với 3 sừng. Nhờ con hươu này mà gia đình anh Mậu trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến.

Anh Mậu cho biết, kể từ khi bố mẹ già yếu thì anh mới tiếp quản lại nghề nuôi hươu, duy trì phát triển kinh tế nông hộ truyền thống của gia đình. Vợ chồng anh đang nuôi 14 con hươu, trong đó có 10 con đực. Cách đây 4 năm, gia đình anh phát hiện một con hươu con mới sinh trên đầu có 3 đế nhung. "Một con hươu bình thường chỉ có 2 sừng với 4 nhánh nhung. Tuy nhiên, con hươu này khi sinh ra đã có 3 đế sừng riêng biệt. Đến nay, con hươu đã 5 lần cho lộc. Lộc nhung năm nay lớn nhất, đạt trọng lượng 1,7 kg, bán được 18 triệu đồng", anh Mậu chia sẻ.

Con hươu độc lạ có 3 đế sừng của gia đình anh Mậu ẢNH: PHẠM ĐỨC

Với con hươu độc lạ này, anh Mậu cho rằng "gia đình như được trời cho lộc", nên dù có người mua với giá cao nhưng anh không bán. "Những năm qua, tôi dùng con hươu đực này để phối giống, đến nay hươu mẹ đã sinh được 7 con. Toàn bộ hươu con được anh em họ hàng đặt mua hết chứ không bán cho người ngoài. Nhờ con hươu này mà hươu giống bán rất được giá, cao gần gấp đôi so với con giống ngoài thị trường", anh Mậu kể.

Dù chỉ mới chăn nuôi hươu sao được khoảng 10 năm nay nhưng nghề này đã giúp gia đình anh Mậu có của ăn của để. Mỗi năm, đàn hươu mang về cho anh lợi nhuận gần 200 triệu đồng.

B ẢO VỆ NGUỒN GIỐNG TỪ HƯƠU CHUẨN ĐỰC

Ông Trần Quang Hòa, nguyên Trưởng phòng NN-MT H.Hương Sơn (cũ), nói rằng hiện có nhiều hộ dân sở hữu những con hươu sao đạt tiêu chuẩn đực giống, thu được lợi nhuận cao từ việc nhân đàn, bán con giống. Việc bảo vệ nguồn giống hươu sao rất quan trọng, từng được chính quyền huyện cũ chú trọng và có chương trình hỗ trợ người dân có hươu chuẩn đực giống với số tiền mỗi năm 2 triệu đồng/con.

"Đây là chính sách nhằm khuyến khích người dân trong quá trình chăm sóc hươu sao để bảo tồn nguồn giống tốt. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi cũng thường xuyên mời các chuyên gia tập huấn cho người dân trong cách chọn lọc con giống, tránh trùng huyết nhằm nâng cao chất lượng đàn", ông Hòa chia sẻ.

Năm 2025, dự kiến người dân ở H.Hương Sơn cũ thu về trên 310 tỉ đồng từ việc bán nhung và hươu giống ẢNH: PHẠM ĐỨC

Nhờ nuôi hươu, mỗi năm gia đình anh Mậu thu lợi nhuận gần 200 triệu đồng ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Hòa cho hay, để đạt tiêu chuẩn làm giống, hươu đực từ 3 - 10 năm tuổi phải có ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, lông mịn và sở hữu màu đặc trưng của hươu sao. Bên cạnh đó, tối thiểu 1 con hươu đực phải phối giống thành công cho 5 con hươu cái/năm. Đặc biệt, năng suất nhung của hươu giống phải đạt tối thiểu 1,2 kg.

"Hằng năm, H.Hương Sơn (cũ) thường phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện bình tuyển, công nhận hươu đực giống. Việc công nhận những con hươu đực đạt tiêu chuẩn làm giống đã giúp người nuôi trên địa bàn biết tới địa chỉ hươu giống uy tín để đưa hươu cái tới phối giống. Trong những năm qua, có nhiều đoàn thể, người dân ở các tỉnh thành trên cả nước về tham quan, học hỏi kinh nghiệm nghề nuôi hươu. Nhờ có nguồn giống tốt mà người dân ở các địa phương khác tin tưởng, mua hươu giống về nuôi để phát triển kinh tế", ông Hòa bộc bạch.

Theo ông Hòa, tổng số đàn hươu trên địa bàn H.Hương Sơn (cũ) trên 47.000 con, trong đó khoảng 22.350 con cho nhung với sản lượng ước tính 20 tấn. Với giá bán khoảng 11 triệu đồng/kg, dự kiến năm nay địa phương sẽ thu được trên 210 tỉ đồng từ việc bán lộc nhung. Ngoài nguồn thu từ bán nhung hươu, người dân cũng thu về thêm hơn 100 tỉ đồng từ việc bán hươu giống (còn tiếp).