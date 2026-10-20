Vệ tinh Nga vừa tiếp cận trái phép một vệ tinh khác?

Hình ảnh của hãng theo dõi không gian S2a Systems (Thụy Sĩ) cho thấy vệ tinh Iceye-X36 (chấm trắng sáng hơn) bị vệ tinh Kosmos 2612 (Nga) bám theo ở khoảng cách gần ảnh: S2a Systems

Vệ tinh thương mại bị vệ tinh Nga bám theo có tên Iceye-X36, được vận hành bởi Iceye, một công ty đa quốc gia với các văn phòng ở Mỹ, Phần Lan và một số nước khác ở châu Âu và châu Á, theo Đài CNN hôm 20.10.

Trong thông cáo báo chí hồi tháng 1 về thỏa thuận mở rộng hợp tác giữa Iceye và Ukraine, chòm vệ tinh của hãng cung cấp dịch vụ hỗ trợ "Lực lượng vũ trang Ukraine duy trì liên tục năng lực nhận thức tình huống theo các khung thời gian chiến thuật".

Tuy nhiên, Iceye từ chối bình luận khi được hỏi Iceye-X36 có được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Ukraine hay không.

Iceye-X36 sử dụng công nghệ radar khẩu độ tổng hợp (SAR), theo đó cho phép ghi hình độ phân giải cao cả ngày lẫn đêm, bất kể điều kiện thời tiết, theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Hiện vẫn chưa rõ ý đồ của vệ tinh Nga mang tên Kosmos 2612 khi tiếp cận tàu vũ trụ thương mại nói trên, mà theo quan sát có lúc chỉ cách 500 m trong điều kiện không gian vào giữa tháng 10.

Tuy nhiên, LeoLabs, một công ty giám sát quỹ đạo có trụ sở ở Mỹ, nhận định hành vi này phù hợp với các hoạt động tiếp cận và áp sát trên quỹ đạo, vốn được thiết kế để đưa hai tàu vũ trụ đến gần nhau.

"Dù chưa rõ mục đích (của vệ tinh Nga – NV), hành vi trên cần được tiếp tục theo dõi", LeoLabs nói thêm.

Trong khi việc hai tàu vũ trụ tiếp cận hoặc kết nối nhau là chuyện bình thường, nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell của Trung tâm vật lý thiên thể Harvard-Smithsonian (Mỹ) cho rằng động thái của Kosmos 2612 có thể đánh dấu lần đầu một tàu vũ trụ tiếp cận tàu khác mà không được cho phép.

Iceye cho hay đã biết về vụ việc và đang theo dõi sát tình hình, trong khi Nga chưa bình luận về thông tin trên.