Về Việt Nam, giá bán Honda ADV 160 cao hơn Indonesia khoảng 30 triệu đồng

Sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, kiểm định... lô xe Honda ADV 160 đầu tiên về Việt Nam vừa được các đại lý mở bán. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Honda ADV 160 không được Honda Việt Nam phân phối mà thông qua một số đại lý không chính hãng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu. Chính vì vậy, giá bán mẫu xe này bị đẩy lên cao hơn hàng chục triệu đồng so với thị trường Indonesia.

Cụ thể, theo thông tin Thanh Niên cập nhật, Honda ADV 160 về Việt Nam hiện chỉ có phiên bản ABS, giá bán 93 triệu đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT). Phiên bản CBS hiện trên đường về và hiện chưa có giá bán. Việt Nam hiện là thị trường thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á phân phối Honda ADV 160.

Trước đó, Honda ADV 160 từng được mở bán chính hãng tại Indonesia theo diện xe máy lắp ráp nội địa với giá từ 36 - 39,25 rupiah, tương đương 56,9 - 62 triệu đồng cho phiên bản CBS và ABS. So với thị trường Indonesia, bản Honda ADV 160 ABS về Việt Nam không có khác biệt về thiết kế, công nghệ, tính năng, động cơ... Tuy nhiên, giá bán Honda ADV 160 ABS tại Việt Nam lại cao hơn thị trường Indonesia tới 31 triệu đồng.

Thậm chí, so với các dòng xe tay ga 160 đã phân phối tại thị trường Việt Nam, giá bán Honda ADV 160 ABS gần như tương đương Honda PCX 160 và cao hơn khoảng 20 - 25 triệu đồng so với các phiên bản Honda Vario 160 nhập từ Indonesia. Thậm chí, so với Honda Air Blade 160 lắp ráp tại Việt Nam, Honda ADV 160 có giá bán cao hơn gần 40 triệu đồng.





Mức chênh lệch này một phần do Honda ADV 160 về Việt Nam phải gánh thêm các khoản thuế, phí... đồng thời đại lý phân phối đẩy giá tăng lợi nhuận. Trước đó, dòng Honda Vario 160 về Việt Nam vào tháng 3.2022 bị “hét giá” lên tới 74 - 80 triệu đồng, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giá bán Honda Vario 160 tại Việt Nam chỉ còn ở mức 54 - 62 triệu đồng.

Honda ADV 160 là thế hệ mới nhất của dòng xe này tung ra thị trường để thay thế cho dòng xe Honda ADV 150. Bước sang thế hệ mới, mẫu xe này vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng của dòng xe tay ga Adventure nhưng đã có nhiều thay đổi về diện mạo.

Honda ADV 160 sử dụng động cơ eSP+ 4 van để dung tích 156,9 cc, sản sinh công suất 15,8 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ eSP+ 4 van trên Honda ADV 160 có công suất lớn hơn 1,2 mã lực, lực kéo nhỉnh hơn 0,8 Nm so với Honda ADV 150