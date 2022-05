Honda Việt Nam ‘chịu thua' HEAD, Air Blade 160 mới khó tránh cảnh ‘đội giá’

Sau nhiều đồn đoán, mẫu xe tay ga Honda Air Blade thế hệ mới cuối cùng cũng được hãng xe máy Nhật bán ra tại Việt Nam. Đáng chú ý, ở thế hệ mới này, bên cạnh những thay đổi, tinh chỉnh về diện mạo, trang bị, Air Blade cũng có thêm phiên bản 160 mới thay thế cho bản 150 ở thế hệ cũ. Đây được xem là thay đổi đáng chú ý nhất của Honda, đáp ứng được kỳ vọng từ phía đông đảo người tiêu dùng. Đặc biệt khi mức giá công bố của phiên bản này không cao hơn, mà chỉ ngang bằng so với bản 150 tiền nhiệm.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, người tiêu dùng tại Việt Nam sẽ rất khó để có thể mua được một chiếc Air Blade mới (cả phiên bản 125 và 160) với mức giá như hãng công bố, khi mẫu xe này chính thức “lên kệ” từ ngày 31.5.2022.

Giá hãng một đằng, giá HEAD một nẻo!

Không chỉ các chuyên gia, với những ai thường xuyên theo dõi thị trường xe máy tại Việt Nam, thực tế rất ít người có “niềm tin” vào mức giá niêm yết mà hãng xe Nhật Bản công bố cho mẫu Honda Air Blade thế hệ mới. Bởi lẽ, tình trạng “đội giá” tại các đại lý ủy quyền (HEAD) của Honda Việt Nam không còn là chuyện mới đây, mà dường như đã trở thành “điệp khúc” quá quen thuộc trong suốt nhiều năm qua.

Ngay với mẫu xe Air Blade thế hệ cũ. Hồi cuối năm 2019, phiên bản 150 mới của mẫu xe này dù được hãng công bố giá bán chỉ từ 55,19 - 56,39 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chính thức bán tại các HEAD, mẫu xe này lập tức đã bị kê giá thực tế lên đến gần 70 triệu đồng, tức chênh lệch 6 - 8 triệu đồng so với giá niêm yết. Cá biệt một số đại lý hét giá chênh lên đến hơn 10 triệu đồng.

Không riêng gì Air Blade, hầu hết các dòng xe ăn khách của Honda tại Việt Nam những năm qua đều lâm vào tình cảnh tương tự.

Với những dòng xe tay ga, mẫu Honda SH từng có những thời điểm bị các HEAD hét giá chênh lệch lên đến hơn 40 triệu đồng. Trong khi, hai mẫu xe ga phổ thông như Honda Lead hay Honda Vision cũng “đội giá” gần như mọi lúc, mọi nơi. Để mua được một chiếc Lead tại các đại lý, khách hàng nhiều thời điểm phải bỏ ra thêm cả chục triệu đồng (so với giá niêm yết từ hãng).

Riêng mẫu xe Honda Vision, ngay thời điểm hiện tại (cuối tháng 5.2022) nhiều HEAD vẫn đang “hét” mức giá chênh cao kỷ lục, lên đến 15 triệu đồng so với giá niêm yết. Chưa kể, khách hàng chấp nhận mức giá trên còn chưa chắc mua được xe vì nhiều HEAD từ chối nhận đơn đặt hàng do không đủ xe để giao.





Không riêng những dòng xe tay ga có giá vài chục triệu đồng, ngay cả những mẫu xe số giá rẻ như Wave Alpha hay Wave RSX cũng khó tránh được cảnh “giá hãng một đằng, giá HEAD một nẻo”. Bằng chứng là không ít thời điểm, người mua hai mẫu xe này phải “cắn răng” chi trả thêm số tiền chênh lệch từ 3 - 4 triệu đồng so với giá hãng công bố mới có thể sở hữu xe.

Honda Việt Nam... "chịu thua" HEAD

Liên quan đến thực trạng nhiều mẫu xe máy Honda liên tục bị “đội giá” khi lên kệ tại các HEAD với mức chênh rất cao so với giá hãng công bố, tại buổi họp báo ra mắt mẫu xe Air Blade thế hệ mới, đại diện hãng xe Nhật bản cũng đã lên tiếng.

Cụ thể, trước những câu hỏi về việc các đại lý liên tục “than” thiếu nguồn cung xe, đại diện hãng cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, ảnh hưởng nhiều đến việc cung cấp linh kiện cho không chỉ Honda Việt Nam mà cả công ty khác. Phía Honda Việt Nam đã nỗ lực từ thời điểm cuối năm 2021 để có thể đáp ứng được nhiều nhất nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng thêm từ việc thiếu nguồn cung cấp chíp bán dẫn và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến gián đoạn sản xuất. Do đó, nguồn cung ứng xe bán ra thị trường cũng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, đại diện Honda cũng khẳng định, Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất của Honda trên thế giới, nên hãng sẽ cố gắng hết sức để giải quyết những vấn đề liên quan đến Việt Nam. Trước mắt, Honda Việt Nam sẽ nỗ lực để tăng lượng sản xuất, lượng cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu thực tế từ khách hàng. Đồng thời, hãng xe Nhật Bản mong khách hàng sẽ… “hiểu và hỗ trợ”.

Trong khi đó, trước những thắc mắc đang được người tiêu dùng rất quan tâm, liên quan đến thực trạng nhiều dòng xe máy Honda liên tục bị hét giá “trên trời”, cao hơn rất nhiều so với giá bán được hãng công bố, đại diện hãng xe Nhật khẳng định: “Với thị phần đã cao hơn mức trong luật cạnh tranh yêu cầu, nhà sản xuất (Honda Việt Nam - PV) chỉ có thể đưa ra được mức giá đề xuất và các đại lý bán lẻ (HEAD) sẽ tự quyết định giá bán của mình”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về biện pháp để có thể hạn chế “vấn nạn” về giá đang khiến người tiêu dùng hết sức bức xúc trong thời gian qua, đại diện hãng xe Nhật Bản cũng chỉ “lấp lửng”: “Honda Việt Nam và các đại lý là hai bên độc lập, đều có thể toàn quyền đưa ra chiến lược kinh doanh khác nhau. Khi giá bán thực tế bị chênh hơn nhiều so với giá đề xuất, Honda chỉ còn cách cố gắng tăng nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu sử dụng".

Rõ ràng, những thông tin chia sẻ từ phía Honda Việt Nam thực tế vẫn “không có gì mới” và chưa thể đáp ứng được kỳ vọng từ phía người tiêu dùng. Và trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với thực trạng thiếu hụt chip bán dẫn và linh kiện, Honda Việt Nam khó có thể khắc phục được tình trạng khan hiếm nguồn cung xe tại các HEAD trong vài tháng tới. Do đó, viễn cảnh Honda Air Blade thế hệ mới (đặc biệt là các phiên bản 160) bị “hét giá”, sẽ rất khó tránh khỏi.