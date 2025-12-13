Vé xe tết mở bán trực tuyến, người mua vẫn 'toát mồ hôi'

Chật vật "săn vé" xe tết

Ngay khi các nhà xe thông báo thời gian mở bán vé tết, không ít người đã chuẩn bị sẵn mọi thứ: đặt báo thức từ sớm, nhờ bạn bè nhắc giờ, sạc đầy pin điện thoại, chuẩn bị mạng internet thật mạnh. Thế nhưng, sau hàng giờ chờ đợi, vé vẫn “bặt vô âm tín” vì ứng dụng liên tục báo lỗi do lượng người truy cập cùng lúc quá đông. Nhiều bạn trẻ thở dài ví von: săn vé tết còn gian nan hơn cả… sinh viên đăng ký học phần.

Bạn trẻ chật vật "săn vé" xe tết ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Võ Phan Hoài Sơn (23 tuổi, quê Quảng Nam cũ), đang sinh sống tại đường số 10, P.Hiệp Bình, TP.HCM (trước đây là P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), cho biết năm nào cũng vậy, mỗi mùa tết đến việc mua vé xe về quê lại khiến anh chàng mệt mỏi.

“Khi nhà xe thông báo thời gian mở bán vé tết, mình ghi chú lịch rồi còn đặt báo thức sợ quên. Mình vào ứng dụng từ trước giờ mở bán để chọn ngày, nhưng sau nhiều tiếng đồng hồ vẫn chưa mua được vé”, Sơn chia sẻ.

Nhóm bạn của Sơn nhắc nhau "săn vé" xe tết ẢNH: NVCC

Theo Sơn, cứ đến bước thanh toán thì ứng dụng lại quay vòng, báo lỗi rồi tự động thoát ra. “Mình phải làm đi làm lại nhiều lần vẫn không được. Không chỉ riêng mình mà nhiều bạn bè cũng trong tình trạng tương tự. Từ sáng sớm tụi mình đã nhắn tin trong nhóm nhắc nhau chuẩn bị săn vé, nhưng đến giờ vẫn chưa ai mua được”, Sơn nói.

Sơn cho biết anh dự định mua vé từ TP.HCM về quê vào ngày 10.2 (23.12 âm lịch) với giá 610.000 đồng. “Mình nghĩ hôm đó chưa phải cao điểm nên chắc dễ mua hơn, nhưng mỗi lần thoát ra vào lại thì số chỗ trống giảm đi rất nhanh. Tết năm ngoái không đặt được vé, mình phải vào các hội nhóm mua lại vé thanh lý, vừa tốn thời gian, giá cao hơn lại lo bị lừa đảo. Năm nay chỉ mong mua được vé sớm để yên tâm về quê ăn tết”, Sơn chia sẻ thêm.

Ly Na cho biết ứng dụng liên tục báo lỗi nên không đặt được vé xe ẢNH: NVCC

Cùng cảnh ngộ, Tô Ly Na (25 tuổi, quê Quảng Ngãi), đang làm việc trong lĩnh vực tài chính tại TP.HCM, cho biết ngày nhà xe mở bán vé tết cũng là ngày cô phải đi làm. “Cả buổi sáng mình vừa làm việc vừa tranh thủ cầm điện thoại đặt vé mà vẫn bất lực vì không mua được. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa cao điểm là ứng dụng báo lỗi do quá tải”, Na nói.

Na cho biết lựa chọn đi xe vì giá vé rẻ hơn máy bay và tàu lửa. Na dự định mua vé ngày 14.2 (27.12 âm lịch), nhưng chỉ sau một buổi sáng, các chuyến của hãng xe Na muốn đi đều đã hết chỗ. “Mặc dù bên hãng đã tăng cường thêm chuyến xe nhưng hiện tại mình vẫn không đặt được vé. Sau thời gian chờ đợi mình quyết định chuyển sang một nhà xe khác với giá vé 1.450.000 đồng/vé. Dù giá vé cao hơn gấp nhiều lần nhưng cũng đành chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác”, Na chia sẻ.

Bỏ việc để “săn vé” xe

May mắn hơn Sơn và Na, Nguyễn Thị Kim Tiền (23 tuổi), làm việc tại đường số 18, P.Hiệp Bình, TP.HCM (trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức) đã mua được vé xe từ TP.HCM đến Đà Nẵng ngày 12.2 (25.12 âm lịch), song quá trình săn vé cũng không hề dễ dàng.

Nhiều người chọn về quê bằng xe khách vì giá vé rẻ hơn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tiền kể: “Sáng nay đi làm mà mình phải cầm điện thoại nhấp đặt vé liên tục từ 9 giờ đến hơn 11 giờ mới đặt được một vé. Tuy hệ thống liên tục báo lỗi nhưng mình vẫn kiên trì thoát ra rồi vào lại, may mắn là cuối cùng cũng đặt được vé. Mua vé xe mà còn vất vả hơn đăng ký học phần lúc còn là sinh viên, không dám lơ là một phút nào”.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Châu Loan (21 tuổi, quê Quảng Ngãi), làm nghề trang điểm tự do tại TP.HCM, cho biết cô thậm chí phải bỏ việc để tập trung “săn vé” xe tết nhưng vẫn không thành công. “Công việc của mình đến ngày 28 tháng Chạp mới xong nên mình mua vé ngày đó. Khi nhà xe mình hay đi bắt đầu mở bán vé tết, mình đã ôm điện thoại nửa ngày không rời mà vẫn không đặt được. Gọi tổng đài nhà xe cũng không liên lạc được”, Loan nói.

Để tập trung mua vé xe tết, Loan đã phải hủy một buổi dạy trang điểm cá nhân cho học viên. “Không chỉ bỏ công bỏ việc mà mình còn chẳng kịp ăn uống để ôm khư khư điện thoại đặt vé. Ngoài mình ra còn 2 anh trai nữa nên cần mua 3 vé, nhưng đến giờ vẫn chưa có vé nào. Nghĩ đến cảnh về sát tết mà chưa có vé mình không biết làm sao”, Loan chia sẻ.