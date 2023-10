VEC dự kiến tăng phí 4 tuyến cao tốc do doanh nghiệp này quản lý trong năm 2024 VEC

Theo Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), 9 tháng năm 2023, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ an toàn hơn 45,3 triệu lượt phương tiện, tăng 12,41% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lưu lượng xe cao nhất với 15,8 triệu lượt, tuy nhiên mức tăng trưởng thấp nhất trong 4 tuyến, chỉ 8,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đứng thứ hai về lưu lượng là tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với 15,4 triệu lượt xe, tăng trưởng 9,65% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng năm nay, đồng thời cao nhất trong 4 tuyến cao tốc của VEC với 21,43% so với cùng kỳ năm 2023. Dù vậy, lưu lượng xe của tuyến chỉ đứng vị trí thứ 3 (12,3 triệu lượt xe).

Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục giữ vị trí thứ 2 về mức tăng trưởng, song lưu lượng xe trên tuyến vẫn đứng cuối cùng trong 4 tuyến cao tốc (chỉ 1,8 triệu lượt).

Việc chính thức vận hành hệ thống thu phí không dừng (ETC) trên 4 tuyến cao tốc của VEC đã phát huy hiệu quả. Song, theo đại diện VEC, thực tế cho thấy, quy trình, quy chuẩn vận hành thu phí ETC và quy trình, quy chuẩn vận hành của hệ thống cân tải trọng cũ không đồng bộ, dẫn đến việc kiểm soát tải trọng phương tiện gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Để khắc phục, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đang hoàn thiện, ban hành hướng dẫn về mô hình tổ chức, quy chuẩn kỹ thuật hệ thống cân tải trọng khi vận hành hệ thống thu phí ETC. Trong thời gian chờ đợi, VEC đã chỉ đạo các đơn vị vận hành bổ sung biển báo chỉ dẫn; tích hợp hệ thống cân cùng hệ thống thu phí ETC; tăng cường ứng dụng công nghệ của hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe phù hợp.



Đáng chú ý, đại diện VEC cũng cho biết, theo lộ trình tăng phí định kỳ 3 năm 1 lần căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BGTVT năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT, VEC đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 4 dự án đường cao tốc vào năm 2024 để đảm bảo phương án tài chính cũng như khả năng trả nợ.

Gần đây nhất, VEC đã điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ đối với 2 nhóm phương tiện loại 4 (xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet) và loại 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet) trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Thời điểm điều chỉnh bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.9.